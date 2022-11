Explota carta bomba en Embajada de Ucrania en Madrid

La misiva iba dirigida al Embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev.

Este miércoles explotó una carta bomba en la Embajada de Ucrania en Madrid. La detonación causó un herido y las embajadas ucranianas han extremado las medidas de seguridad.

Según medios españoles, la explosión se registró sobre las 13.15 horas. Un trabajador de la embajada sufrió heridas leves al abrir la carta, aunque pudo acudir al hospital por sus propios medios, de acuerdo con un comunicado de la policía.

En un tweet, un portavoz de la cancillería de Ucrania informó del acontecimiento y avanzó que el canciller Dmytro Kuleba “ordenó reforzar la seguridad de todas las embajadas ucranianas” e “hizo un llamado a las autoridades españolas para que investiguen el ataque de manera urgente”.

An explosive device hidden in an envelop detonated inside the embassy of Ukraine in Madrid. One staff member injured. FM @DmytroKuleba instructed to strengthen the security of all Ukrainian embassies. He also called on the Spanish authorities to urgently investigate this attack.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 30, 2022

La carta, que llegó por correo común y no fue escaneada, provocó «una herida muy pequeña en el dedo anular de la mano derecha» del empleado, afirmó Mercedes González, representante del gobierno español en Madrid, en declaraciones a la cadena Telemadrid.

La misiva iba dirigida al Embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, dijo González.

Un equipo de diferentes cuerpos de seguridad está llevando a cabo las primeras pesquisas. El Tribunal Superior de Justicia de España dirigirá la investigación.

La embajada se encuentra ubicada en la Ronda de la Abubilla número 52, en el barrio madrileño de La Piovera, en el noroeste de la capital.

La zona residencial que rodea el recinto ha sido acordonada y una unidad de desactivación de bombas está desplegada en el lugar, informó la cadena estatal Televisión Española.

La Voz de América se puso en contacto con la Embajada para obtener más detalles, pero las autoridades no respondieron a la solicitud.

[Parte de este artículo fue elaborado con información de la agencia Reuters]