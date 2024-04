Alejandro Pérez Cuéllar Comprometido con la Cercanía a los Adultos Mayores en el Distrito 4

Publicidad - LB2 -

Alejandro Pérez Cuéllar, candidato a Diputado Federal por el Distrito 4, promete mantener y ampliar los programas sociales para los adultos mayores, destacando la importancia de la cercanía con este sector durante un encuentro con el Consejo del Adulto Mayor de Ampliación Aeropuerto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un reciente encuentro con el Consejo del Adulto Mayor de Ampliación Aeropuerto, Alejandro Pérez Cuéllar, candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, reafirmó su compromiso de permanecer cercano a los adultos mayores de su distrito si resulta elegido. Durante la reunión, los asistentes expresaron la necesidad de contar con representantes que mantengan un vínculo directo y continuo con ellos, especialmente en temas relacionados con programas sociales y gestiones comunitarias.

Pérez Cuéllar destacó los beneficios que los programas sociales del gobierno federal han aportado al bienestar de los adultos mayores, y se comprometió no solo a continuar con estos apoyos, sino también a buscar formas de incrementarlos. “Los adultos mayores lo que piden es cercanía, estar cercanos como diputados. No ir a la Ciudad de México y no volver al distrito, porque ellos también tienen muchas gestiones personales y en sus colonias”, señaló el candidato.

Además, Pérez Cuéllar aprovechó la oportunidad para informar sobre acciones legales en curso, mencionando que su equipo jurídico está preparando una demanda penal contra candidatos del PRIAN, acusados de retirar publicidad de su campaña, lo cual describió como un delito electoral. “Ya se presentó la primera denuncia por los candidatos del PRIAN que andaban quitando lonas; falta la denuncia penal, que en estos días se presenta por el equipo jurídico”, explicó.

Este compromiso con los adultos mayores y la integridad electoral resalta la determinación de Pérez Cuéllar de abordar las preocupaciones directas de sus electores y asegurar que sus derechos y beneficios sean protegidos y ampliados. El candidato dejó claro que su enfoque principal será servir y responder a las necesidades de todos los habitantes de su distrito, con una atención especial hacia los más vulnerables.