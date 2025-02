EU notifica a Canadá sobre aranceles del 25% a sus productos

Publicidad - LB2 -

Según economistas, la imposición de derechos aduaneros a partir del 4 de octubre, provocaría una profunda recesión en el país, que exporta 75% del total de sus bienes y servicios hacia Estados Unidos.

Washington (ADN/Arturo Hernández) .– El gobierno de Canadá fue notificado por Estados Unidos que a partir del martes 4 de febrero se aplicarán los aranceles a sus productos anunciados por Donald Trump.

De acuerdo con medios canadienses, las tarifas serán de 25% a todas las importaciones, con excepción del gas y el petróleo que será del 10%.

Tanto CTV News, The Globe and Mail y CBC citan fuentes consultadas por sus corresponsales, quienes confirmaron que autoridades canadienses ya recibieron notificación; sin embargo, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial.

“Estos aranceles potencialmente devastadores entrarán en vigor el martes y permanecerán vigentes hasta que Trump esté satisfecho de que Canadá está haciendo lo suficiente para detener el flujo de fentanilo a Estados Unidos” dijo un funcionario del gobierno a CBC.

Al respecto, CTV News reportó que el Ministro de Asuntos

Intergubernamentales y Ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, y el Primer Ministro, Justin Trudeau, anunciarán una respuesta esta noche después de tener una reunión de gabinete.

