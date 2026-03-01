Escala tensión en el Estrecho de Ormuz y afecta tránsito de petroleros

Publicidad - LB2 -

Buques quedan varados tras bombardeos y aumenta riesgo para suministro mundial de crudo

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La escalada militar en Medio Oriente ha incrementado la tensión en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético global, donde varios petroleros resultaron alcanzados en medio del intercambio de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con reportes internacionales, las embarcaciones fueron impactadas en las inmediaciones del paso marítimo tras los bombardeos estadounidenses e israelíes y la posterior respuesta iraní, lo que ha generado un entorno de alta incertidumbre para la navegación comercial.

El deterioro de la seguridad en la zona ha provocado que centenares de buques permanezcan a la espera antes de cruzar el estrecho, ante el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado o ser blanco de nuevas acciones militares.

Aunque el Gobierno iraní ha negado, hasta el momento, un cierre formal del Estrecho de Ormuz, la sola posibilidad de una interrupción en el tránsito marítimo ha encendido alertas en los mercados energéticos internacionales.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo, y por esa vía transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Cualquier alteración en su operatividad tiene impacto directo en precios del crudo, costos de transporte y cadenas de suministro globales.

Analistas advierten que un eventual bloqueo o afectación prolongada podría generar presiones inflacionarias en economías importadoras de energía, así como ajustes en rutas marítimas y primas de seguros para embarcaciones.

La evolución de la crisis dependerá del comportamiento de las fuerzas involucradas en los próximos días, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la estabilidad de una de las arterias energéticas más sensibles del planeta.