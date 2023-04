Elegirá Chicago nuevo alcalde

Publicidad - LB2 -

La contienda se ha centrado en el aumento de los delitos violentos durante la pandemia de COVID-19 y el aumento de los impuestos a la propiedad.

Estados Unidos (VOA) – Los votantes en Chicago elegirán a un nuevo alcalde este martes entre dos candidatos con puntos de vista contrastantes sobre temas como el crimen, los impuestos, las escuelas y la inversión en vigilancia que compiten para liderar la ciudad fuertemente demócrata, la tercera más grande de Estados Unidos.

La elección enfrenta al exdirector ejecutivo de las escuelas de Chicago, Paul Vallas, un demócrata moderado respaldado por el sindicato de policías de la ciudad y los principales grupos empresariales, contra el progresista Brandon Johnson, un exmaestro y organizador sindical respaldado por el Sindicato de Maestros de Chicago.

Ambos hombres terminaron por delante de la actual alcaldesa Lori Lightfoot en una elección en febrero que la convirtió en la primera titular en 40 años en buscar la reelección en la ciudad y perder.

- Publicidad - HP1

Los dos principales ganadores de votos en la elección totalmente demócrata pero oficialmente no partidista pasaron a la segunda vuelta de este martes porque ningún candidato recibió más del 50 % de los votos.

La contienda se ha centrado en el aumento de los delitos violentos durante la pandemia de COVID-19 y el aumento de los impuestos a la propiedad, pero también podría tener implicaciones para los demócratas a nivel nacional antes de otras elecciones, incluidas las carreras por la alcaldía en ciudades como Filadelfia y Houston.

Tanto para los progresistas como para el ala más moderada del partido, la contienda de Chicago es vista como una prueba del poder organizativo y los mensajes, especialmente con temas destacados en las grandes ciudades, como el crimen y la alineación con los sindicatos encargados de hacer cumplir la ley.

Vallas ha atacado repetidamente a Johnson por comentarios anteriores en apoyo de desfinanciar a la policía, lo que Johnson dice que no haría como alcalde. Aún así, Vallas, que quiere contratar a cientos de policías más, dice que la mayor cualidad que divide a los candidatos es la experiencia.

El exdirector de presupuesto de Chicago, que se hizo cargo de escuelas con problemas en Chicago y otros lugares, dice que su experiencia será fundamental para una ciudad que emerge de la pandemia con crisis policiales y económicas.

“Este no es el momento para la capacitación en el trabajo”, dijo Vallas. “Este no es el momento para alguien que no tiene detalles y que realmente no puede responder preguntas de manera sustantiva”.

Johnson, a su vez, ha argumentado que Vallas, quien se ha postulado para el cargo varias veces como demócrata, es demasiado derechista para liderar Chicago. Señaló que algunos de sus principales donantes también han apoyado a los republicanos, incluido Donald Trump, y que el controvertido jefe del sindicato policial ha defendido a los insurrectos del 6 de enero.

Durante un mitin a fines de la semana pasada con el senador Bernie Sanders, un abanderado independiente y progresista de Vermont, describió a su oponente como parte de la extrema derecha y otros “especuladores codiciosos”.

[Con información de The Associated Press]

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.