La Corte Suprema de EEUU está a punto de revocar la decisión Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo el país, según sugiere un borrador de opinión filtrado esta semana.



Washington, DC. (VOA) – Si bien los distintos estados del país han anticipado tal decisión durante años, el borrador es la indicación más clara hasta el momento de que el acceso al aborto en EEUU dependerá de dónde viva.

Las leyes estatales: tres categorías básicas

En EEUU, 22 estados ya tienen leyes que prohibirían el aborto por completo o muy temprano en un embarazo, incluso antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, según el Instituto Guttmacher, un grupo de expertos que está a favor del derecho al aborto.

Las leyes se dividen en tres categorías básicas:

Prohibiciones del aborto no forzado aprobadas antes de que se decidiera Roe v. Wade en 1973.

Prohibiciones que han sido aprobadas pero bloqueadas en la corte bajo Roe vs. Wade.

Las denominadas prohibiciones de activación, que están diseñadas para entrar en vigor si se anula Roe vs. Wade.

Al menos ocho estados han aprobado restricciones contra el aborto este año: Arizona, Idaho, Florida, Oklahoma, Dakota del Sur, Wyoming, Kentucky y Tennessee. Algunas de esas leyes no tienen excepciones para la violación o el incesto.

Al menos dos estados, Michigan y Wisconsin, solo tienen leyes estatales que prohíben el aborto que fueron aprobadas antes de Roe y podrían entrar en vigor si se anula la decisión. El gobernador de Michigan está demandando para revertir la prohibición de ese estado.

Varios estados tienen leyes superpuestas, y 16 estados han incluido protecciones para el acceso al aborto en la ley estatal, aunque adoptan formas ligeramente diferentes.

Al menos ocho estados se han movido para fortalecer las protecciones existentes o ampliar el acceso al aborto este año: California, Colorado, Oregón, Vermont, Washington, Nueva Jersey, Maryland y Connecticut.

Prohibiciones del aborto en los distintos estados

Si se anula Roe v. Wade, el país se dividirá en estados que permiten el procedimiento y aquellos que lo prohíben o lo restringen en gran medida.

Los partidarios de las leyes contra el aborto quieren reducir el número de mujeres que solicitan el procedimiento y disuadirlas de ir a otros estados. Al menos 276,000 mujeres terminaron sus embarazos fuera de su estado de origen entre 2012 y 2017, según un análisis de Associated Press de 2019 de datos recopilados de informes estatales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU (CDC).

En zonas del medio oeste, el sur y el oeste montañoso, la cantidad de mujeres que interrumpen un embarazo en otro estado ha aumentado debido a la falta de clínicas cercanas o a que prefieren viajar a un estado con leyes de aborto menos restrictivas.

Según el Instituto Guttmacher, si Roe vs. Wade fuera anulada o debilitada, «22 estados ya tienen leyes o enmiendas constitucionales que les asegurarían intentar prohibir el aborto lo más rápido posible. Los formuladores de políticas contra el aborto en varios de estos estados también han indicado que introducirán una legislación inspirada en la prohibición del aborto de seis semanas de Texas».

Para cuando la Corte Suprema escuche los argumentos orales en el caso de Mississippi, habrá nueve estados en este grupo con una prohibición del aborto aún vigente antes de Roe v. Wade, estados con una prohibición casi total del aborto promulgada después de Roe, 11 estados con una prohibición de seis semanas que no está vigente, un estado (Texas) con una prohibición de seis semanas que sí está vigente y un estado con una prohibición de ocho semanas que no está vigente, y cuatro estados cuyas constituciones prohíben específicamente el derecho al aborto.

Algunas definiciones de las prohibiciones al aborto:

Prohibición anterior a Roe: ley promulgada antes de 1973 y nunca eliminada.

Prohibición de «activación»: ley diseñada para ser «activada» y entrar en vigor automáticamente o mediante una acción estatal rápida si Roe ya no se aplica.

Prohibición casi total: ley promulgada después de Roe para prohibir el aborto en todas o casi todas las circunstancias (varios de este tipo están actualmente bloqueados por orden judicial).

Prohibición de las seis semanas: ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo (una en vigor).

Prohibición de las ocho semanas: ley que prohíbe el aborto después de las ocho semanas de embarazo (ninguna vigente).

La constitución del estado prohíbe la protección: constitución enmendada para prohibir cualquier protección para el derecho al aborto.

Prohibiciones al aborto por estado:

Algunos estados tienen múltiples tipos de prohibiciones al aborto.

Alabama: prohibición anterior a Roe, prohibición casi total, la constitución del estado prohíbe la protección.

Arizona: prohibición anterior a Roe.

Arkansas: prohibición previa a Roe, prohibición desencadenante, prohibición casi total.

Georgia: prohibición de seis semanas.

Idaho: prohibición de activación, prohibición de seis semanas.

Iowa: prohibición de seis semanas.

Kentucky: prohibición de activación, prohibición de seis semanas.

Luisiana: Prohibición desencadenante, prohibición casi total, prohibición de seis semanas, la constitución estatal prohíbe la protección.

Michigan: prohibición anterior a Roe.

Mississippi: prohibición anterior a Roe., Prohibición desencadenante, Prohibición de seis semanas.

Misuri: prohibición de activación, prohibición de ocho semanas.

Dakota del Norte: prohibición de activación, prohibición de seis semanas.

Ohio: prohibición de seis semanas.

Oklahoma: Prohibición previa a Roe vs. Wade, prohibición desencadenante (vigente a partir del 1 de noviembre de 2021), prohibición casi total, prohibición de seis semanas.

Carolina del Sur: prohibición de seis semanas.

Dakota del Sur: prohibición de activación.

Tennessee: Prohibición de activación, prohibición de seis semanas. La constitución estatal prohíbe la protección.

Texas: prohibición anterior a Roe vs. Wade. Prohibición desencadenante. Prohibición de seis semanas.

Utah: prohibición de activación, prohibición casi total.

Virginia Occidental: prohibición anterior a Roe vs. Wade, la constitución estatal prohíbe la protección.

Wisconsin: prohibición anterior a Roe vs. Wade.

Wyoming: activar prohibición.

Estadounidenses buscan servicios para abortar en México

Karina Muñoz, quien trabaja en una clínica del norte de México que se especializa en servicios de salud para la mujer, dijo el martes a la Associated Press que recibe entre 100 y 150 llamadas al día en relación a servicios para abortar.

Agregó que al menos la mitad de quienes llaman son de Estados Unidos, y que la mayoría de Texas, que comparte una frontera de aproximadamente 370 kilómetros (230 millas) de largo con Tamaulipas, el estado en el extremo noreste de México donde se encuentra la clínica donde trabaja Muñoz.

Cuando llaman, dice que les aclara a los clientes que aunque el máximo tribunal de México estableció un precedente legal al despenalizar el aborto en un caso de Coahuila, un estado que también comparte frontera con Texas, el aborto todavía no está permitido en Tamaulipas.

Agregó que las pacientes de Estados Unidos a las que sí atiende su clínica sólo pueden recibir exámenes de salud y prenatales, y que quienes desean abortar son aconsejadas de intentarlo en donde es legal.

El borrador de la Corte Suprema filtrado ha sido confirmado como auténtico por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, pero aún no es definitivo y podría cambiar antes de ser dictado por el tribunal de nueve miembros.

[Con información de Associated Press]