Detienen en México a fugitivo del Top Ten del FBI por narcotráfico y homicidio

La captura de Ryan James Wedding fue resultado de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención en territorio mexicano de Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien era requerido por cargos de tráfico de cocaína y homicidio.

De acuerdo con la información oficial, Wedding fue aprehendido la noche del miércoles en México y este jueves inició su traslado a Estados Unidos bajo custodia del FBI, donde enfrentará los procesos judiciales correspondientes.

El detenido habría permanecido oculto en México durante más de una década y era buscado desde 2024 por su presunta participación en una estructura transnacional de narcotráfico, vinculada al Cártel de Sinaloa, que operaba rutas de envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, con destino final en Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades estadounidenses destacaron que esta captura fue posible gracias a una estrecha coordinación con el Gobierno de México, como parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado que mantienen ambos países.

“Esta operación es resultado de una cooperación y trabajo en equipo extraordinarios con el Gobierno de México”, señaló el FBI al confirmar la detención.

La aprehensión de Wedding representa el sexto fugitivo del listado Top Ten del FBI capturado en el último año, personas que en conjunto habían evadido a la justicia durante cerca de cuatro décadas, según datos oficiales del gobierno estadounidense.

El caso también ocurre en un contexto de reforzamiento del programa Top Ten, luego de que recientemente se incrementara hasta un millón de dólares la recompensa para quienes aporten información que lleve a la captura de personas incluidas en esta lista.

Las autoridades subrayaron que la detención envía un mensaje sobre el alcance de la cooperación internacional en materia de seguridad, así como el compromiso conjunto de México y Estados Unidos para perseguir delitos de alto impacto que afectan a ambos países.

