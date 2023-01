Designa EEUU al grupo Wagner como «organización criminal transnacional»

Además de la designación del grupo Wagner como entidad terrorista, el gobierno de EEUU amplía el congelamiento de activos del conglomerado a entidades chinas que le han proporcionado capacidad tecnológica.

Estados Unidos (VOA) – Los departamentos de Estado y el Tesoro de Estados Unidos ampliaron este jueves las sanciones contra el grupo militar Wagner –señalado recientemente por operar bajo las órdenes de Rusia en Ucrania-, y lo designaron otra vez como “una importante organización criminal transnacional».

La nueva designación amplía las sanciones contra la firma e incluyen a ocho individuos, 16 entidades y cuatro aeronaves, informó el Tesoro en un comunicado. Las nuevas sanciones congelan los activos de las entidades y personas relacionadas a Wagner, y prohíben a cualquier estadounidense hacer negocios con los señalados. Las saciones apuntan a docenas de afiliados del Grupo Wagner, entre ellos algunos en la República Centroafricana y los Emiratos Árabes Unidos, así como al presidente de Kalashnikov Concern de Rusia, el fabricante original del fusil de asalto AK-47.

Entre los sancionados está incluida la empresa china Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, identificada como Spacety China, por haber proporcionado a las filiales de Wagner Group imágenes satelitales de Ucrania y así facilitar las operaciones militares de Wagner territorio ucraniano.

“El patrón de comportamiento delictivo grave del Grupo Wagner incluye el acoso violento a periodistas, trabajadores humanitarios y miembros de grupos minoritarios y el acoso, la obstrucción y la intimidación de las fuerzas de paz de la ONU en la República Centroafricana, así como violaciones y asesinatos en Malí”, indica un comunicado del Departamento de Estado.

El Grupo Wagner, un grupo militar ruso privado propiedad de un colaborador cercano del presidente Vladimir Putin, ya había sido señalado por el Departamento de Estado y por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) “por ser responsable, cómplice o haber participado, directa o indirectamente, en acciones o políticas que amenacen la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía o la integridad territorial de Ucrania”.

«Estados Unidos está sancionando a personas y entidades vinculadas al grupo paramilitar Wagner de Rusia y a su jefe, Yevgeniy Prigozhin, incluida su infraestructura clave y compañías fachada asociadas, sus operaciones en el campo de batalla en Ucrania, los productores de armas rusas y los que administran las regiones ocupadas por Rusia en Ucrania», señala el anuncio.

John Kirbi, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo la semana pasada a la Voz de América sobre las sanciones a Wagner que “no se trata simplemente de cortar su capacidad de cometer atrocidades en Ucrania. Se trata de su capacidad para cometer atrocidades en todo el mundo”.

