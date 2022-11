Atacan a un petrolero frente a Omán, acusan a Irán

Un funcionario israelí dijo que Irán era responsable del ataque y que usó un dron Shahed-136, del tipo que ha estado suministrando a Rusia para su uso en Ucrania.

Estados Unidos (VOA) – En medio de las crecientes tensiones con Irán, un buque cisterna, asociado con un multimillonario israelí, fue atacado el martes frente a la costa de Omán, lo que le provocó daños menores en el casco sin que hubiera heridos ni derrame de la carga de diésel, dijo el miércoles la compañia Eastern Pacific Shipping.

El ataque contra el petrolero de bandera liberiana Pacific Zircon ocurrió el martes por la noche frente a las costas de Omán, dijo a The Associated Press un funcionario de defensa con sede en Medio Oriente, quien habló bajo condición de anonimato.

En un comunicado, Eastern Pacific Shipping dijo que el Pacific Zircon, que transportaba gasóleo, había sido «alcanzado por un proyectil» a unas 150 millas (240 kilómetros) de la costa de Omán.

- Publicidad - HP1

Israel y Estados Unidos acusan a Irán

Estados Unidos acusó directamente a Irán del ataque:“Luego de revisar la información disponible, confiamos en que Irán probablemente realizó este ataque utilizando [un vehículo aéreo no tripulado]”, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado, según Reuters.

Israel también acusó a Irán, puesto que el arma y el objetivo encajan en el patrón de ataques anteriores vinculados a Irán. Funcionarios israelíes dijeron que el arma era un dron autodestructivo HESA Shahed 136 iraní, del mismo tipo que Irán envió a Rusia para su uso en la guerra contra Ucrania.

La compañía propietaria de la embarcación dijo en un comunicado que hubo daños menores en el casco del Pacific Zircon, pero que todos los miembros de la tripulación estaban a salvo y no se reportaron heridos.

Eastern Pacific Shipping, con sede en Singapur, es propiedad del multimillonario israelí Idan Ofer.

The Associated Press dijo que el gobierno de Irán no reconoció el ataque y que la misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

[Con información de AP y Reuters]