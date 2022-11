Amenaza tormenta subtropical Nicole con impactar a Florida como huracán

Se pronostica que la tormenta subtropical Nicole tomará fuerza de huracán mientras se acerca a la costa este de Florida durante la semana.

La tormenta subtropical Nicole, que se formó el lunes en el Atlántico, amenaza con convertirse en huracán sobre las Bahamas antes de golpear la costa este de Florida el miércoles, dijeron los meteorólogos.

Se espera que la tormenta llegue a Florida después del cierre de las urnas el martes y no interrumpa las elecciones. “Realmente no comenzaremos a ver ningún impacto significativo de Nicole hasta el martes por la noche o el miércoles, por lo que no debería tener un gran impacto en las operaciones de votación mañana”, dijo el especialista en huracanes Phillippe Papin a The Associated Press.

La tormenta Nicole es «muy grande, con un campo de viento muy grande en el lado norte», agregó Papin. «Esto va a causar un oleaje bastante considerable, marejadas ciclónicas potencialmente peligrosas en algún lugar a lo largo de la costa este de Florida, fuertes lluvias y vientos probablemente significativos en una gran área de la costa este de la península de Florida”.

Nicole se formó en la madrugada de este lunes sobre el océano Atlántico, y se anticipa que provoque condiciones peligrosas en el noroeste de las Bahamas, Florida y la costa sureste de EEUU durante la semana.

La tormenta se mueve hacia el noroeste a alrededor de 15 kilómetros por hora (9 mph). Se encuentra a 795 kilómetros (495 millas) al este de las Bahamas, y tiene vientos máximos sostenidos de alrededor de 75 kilómetros por hora (45mph), que se extienden hasta 445 km (275 millas) desde su centro, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El gobierno de las Bahamas emitió una vigilancia de huracán para las islas del noroeste , incluyendo Andros, New Providence, Eleuthera, Abacos, Berry, Grand Bahama y Bimini.

Las autoridades también emitieron una vigilancia de huracán para la costa este de Florida, desde la línea entre los condados de Volusia y Brevard hasta Hallandale Beach, así como para el lago Okeechobee.

Una vigilancia de huracán significa que condiciones de huracán son posibles dentro del área en las próximas 48 horas.

«Las Bahamas centrales, el resto de Florida y a lo largo de la costa sureste de los Estados Unidos deberían monitorear el progreso de Nicole», advirtió el NHC.

Las autoridades emitieron una vigilancia de marejada ciclónica para la costa este de Georgia y para la Florida desde Altamaha Sound hacia el sur hasta Hallandale Beach, donde se podría dar una acumulación de hasta cuatro pies de agua.

Nicole produciría de 2 a 4 pulgadas de lluvia, con un máximo local de 6 pulgadas, en el noroeste de las Bahamas desde el martes hasta el jueves.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. De convertirse en huracán, Nicole sería el octavo en esta temporada.