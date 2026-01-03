Movil - LB1A -
    enero 3, 2026
    Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración junto al secretario de Estado Marco Rubio (2-i) y el secretario de Guerra Pete Hegseth (d), desde Palm Beach (FL, EE.UU.).

    Advierte Trump que Estados Unidos deberá “hacer algo” contra el narcotráfico en México tras operativo en Venezuela

    POR Redacción ADN / Staff
    El presidente estadounidense afirmó que los cárteles gobiernan México y dijo haber ofrecido en varias ocasiones apoyo militar directo a Sheinbaum

    Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno deberá “hacer algo” frente al narcotráfico en México, al insistir en que los cárteles de la droga ejercen el control real del país, declaraciones que realizó tras el operativo militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

    En una entrevista telefónica concedida a la cadena Fox News, Trump sostuvo que la operación en territorio venezolano no fue un mensaje dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una amiga y una “buena mujer”. Sin embargo, afirmó que el poder efectivo en México no está en manos del gobierno, sino de las organizaciones criminales.

    El mandatario estadounidense reveló que en múltiples ocasiones ha ofrecido a Sheinbaum la intervención directa del Ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos, propuesta que, según dijo, ha sido rechazada por la presidenta mexicana.

    Trump argumentó que cientos de miles de personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de las drogas, las cuales, aseguró, ingresan mayoritariamente por la frontera sur, en referencia al límite con México. Bajo ese planteamiento, reiteró que Washington no puede permanecer pasivo frente a la situación.

    Las declaraciones se producen en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense contra el narcotráfico, luego de que Trump, al inicio de su actual mandato, clasificara a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y anunciara medidas comerciales punitivas relacionadas con el tráfico de fentanilo.

    Desde el gobierno mexicano, la administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado su disposición a cooperar con Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la migración irregular, pero ha subrayado de manera constante que la soberanía territorial de México no está sujeta a negociación.

    Las advertencias de Trump se suman a un escenario regional marcado por mayor presencia e intervención de Estados Unidos en América Latina, particularmente tras el reciente operativo militar en Venezuela, lo que ha generado preocupación sobre posibles implicaciones para la relación bilateral con México.

    Con información de EFE

