Acusa Rusia a EE.UU de “jugar con fuego” respecto a Taiwán

El ministro de Exteriores de Rusia condenó la postura de Estados Unidos respecto a Taiwán, y afirmó que el Kremlin «no dará el primer paso» para conversar con Ucrania.



Naciones Unidas (VOA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos de «jugar con fuego» en torno a Taiwán en un discurso muy crítico con Washington en la reunión anual en las Naciones Unidas

Lavrov dijo que Washington estaba tratando de convertir al mundo entero en su propio patio trasero a través de sanciones. Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania en febrero.

El presidente ruso, Vladimir Putin, respalda explícitamente a China respecto a Taiwán. «Tenemos la intención de adherirnos firmemente al principio de ‘Una sola China'», dijo Putin la semana pasada. «Condenamos las provocaciones de Estados Unidos y sus satélites en el estrecho de Taiwán».

Las tensiones entre Washington y Beijing respecto a Taiwán se dispararon después que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajara a la isla en agosto. Tras su visita, China desarrolló ejercicios militares a gran escala, y el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió defender la isla reclamada por China.

Sobre Ucrania

Por otra parte, el canciller ruso reiteró que Rusia está abierta a conversar sobre la guerra en Ucrania, pero que no dará el primer paso.

Lavrov habló durante una conferencia de prensa tras su intervención en la Asamblea General de la ONU.

«Ya lo he dicho hoy y lo vuelvo a repetir: no estamos diciendo que no a los contactos. Cuando llegan propuestas en ese sentido, estamos de acuerdo, porque siempre es mejor hablar que no hablar. En la coyuntura actual, Rusia simplemente no va a dar el primer paso», dijo.