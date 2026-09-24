Viajan aspirantes de Morena a CDMX ante definición de coordinación en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez, Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta se encuentran en la capital del país a la espera del resultado del proceso interno.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Los cuatro aspirantes registrados para encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Chihuahua se trasladaron a la Ciudad de México, mientras aumenta la expectativa por la definición del proceso interno rumbo a 2027.

Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez Treviño, Martín Chaparro Payán y Luis Carlos Arrieta Lavenant fueron identificados entre los perfiles que se encuentran en la capital del país. Los cuatro participaron desde junio en el procedimiento convocado para definir quién encabezará los trabajos políticos del movimiento en Chihuahua.

- Publicidad - HP1

Luis Carlos “Capi” Arrieta confirmó públicamente su traslado y señaló que los participantes fueron convocados para conocer la definición de la dirigencia nacional, lo que incrementó las versiones sobre un anuncio próximo.

Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia, concluyó recientemente una etapa de recorridos por alrededor de 40 municipios del estado, mientras que Chávez también se separó temporalmente de sus funciones legislativas para participar en el proceso político.

Hasta la mañana de este jueves 24 de septiembre, Morena no había difundido públicamente una resolución oficial que identificara a la persona designada para encabezar la coordinación en Chihuahua, por lo que las versiones que circulan sobre un resultado deben considerarse sin confirmar mientras no exista un pronunciamiento formal del partido.

La definición tiene relevancia dentro de la organización política de Morena ante la elección estatal de 2027, cuando Chihuahua renovará la gubernatura. La coordinación tendrá a su cargo trabajos territoriales y de organización del movimiento en la entidad.

Aunque buena parte de la atención pública se ha concentrado en Pérez Cuéllar y Chávez, el procedimiento registrado por Morena también incluye a Chaparro Payán y Arrieta Lavenant, por lo que la decisión formal corresponde a los mecanismos internos establecidos por la dirigencia partidista.

La presencia de los aspirantes en la Ciudad de México coloca al proceso en una etapa de definición; sin embargo, el nombre de quien encabezará la coordinación estatal deberá considerarse oficial únicamente cuando sea comunicado por Morena.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.