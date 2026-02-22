Se extienden narcobloqueos a 13 estados tras muerte de “El Mencho”

Publicidad - LB2 -

Quemas, enfrentamientos y suspensión de vuelos y transporte marcan jornada violenta en el país

Guadalajara, Jal. (ADN/Staff) – La violencia desatada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se extendió este domingo a 13 estados del país, donde se reportan narcobloqueos, quema de vehículos, ataques a comercios y enfrentamientos armados.

Los primeros incidentes se registraron en Jalisco, luego del operativo federal realizado en Tapalpa. En Guadalajara y Puerto Vallarta se reportaron bloqueos en avenidas principales como 16 de Septiembre, La Paz, Periférico y Calzada Independencia, además de incendios en distintos puntos del sur del estado.

- Publicidad - HP1

En Vallarta, vecinos denunciaron detonaciones y quema de vehículos en zonas cercanas al área turística. La aerolínea Air Canada suspendió operaciones en el aeropuerto local y pidió a pasajeros permanecer en la terminal.

Con el paso de las horas, los disturbios se expandieron a:

Michoacán

Guanajuato

Colima

Guerrero

Oaxaca

Tamaulipas

Zacatecas

Nayarit

Baja California

Quintana Roo

Puebla

Veracruz

Querétaro

Michoacán registró bloqueos en la región de Tierra Caliente y la carretera La Piedad–Zamora. Autoridades estatales informaron sobre un enfrentamiento en el que tres presuntos delincuentes fueron abatidos y tres elementos de la Guardia Civil resultaron lesionados.

En Guanajuato, hombres armados incendiaron tiendas Oxxo, Farmacias Guadalajara y unidades de transporte en Irapuato, Silao, Guanajuato capital y San Francisco del Rincón. También se reportaron enfrentamientos en Pénjamo y Abasolo.

En Nayarit, fueron incendiadas unidades en el bulevar Tepic–Xalisco y en carreteras federales que conectan con Jalisco. El gobierno estatal activó un operativo antibloqueo y anunció suspensión preventiva de actividades escolares en algunas zonas.

En Tamaulipas, particularmente en Reynosa, se registraron bloqueos con quema de camiones en vialidades como el Libramiento Reynosa–Monterrey y la carretera a Río Bravo. Se reportó también el uso de ponchallantas para obstaculizar el tránsito.

En Oaxaca, el Ejército desplegó fuerzas en Juchitán tras incendios de vehículos en la carretera Transístmica, vía estratégica para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En Colima, autoridades confirmaron bloqueos e incendios en distintos tramos carreteros y la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Manzanillo.

En Baja California, se reportó la quema de un tráiler en la carretera libre Tijuana–Tecate, mientras que en Quintana Roo hubo incendios de vehículos en Cancún y Playa del Carmen, así como ataques a comercios en Cozumel y Tulum.

En Puebla y Veracruz también se registraron bloqueos en autopistas estratégicas, incluyendo la Puebla–Orizaba y la Veracruz–México, con reportes de balaceras en zonas del norte veracruzano.

En Querétaro, un ataque con bomba molotov incendió una tienda de conveniencia en la capital, dejando dos personas lesionadas.

Alerta de Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, recomendando resguardarse y evitar traslados innecesarios.

Despliegue federal y mesas de seguridad

Gobernadores de diversas entidades informaron la activación de mesas de seguridad y despliegues coordinados con fuerzas federales para liberar carreteras y restablecer el orden. En Jalisco se activó el Código Rojo, mientras que otros estados mantienen operativos permanentes.

Hasta el momento no existe un balance oficial consolidado de víctimas ni detenciones a nivel nacional. Las autoridades federales no han emitido un informe detallado sobre el operativo en el que murió el líder del CJNG, aunque se espera un posicionamiento oficial en las próximas horas.

La jornada representa una de las reacciones violentas más amplias registradas en los últimos años ante la caída de un dirigente criminal de alto perfil, con afectaciones simultáneas en múltiples regiones del país.