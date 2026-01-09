Respalda IP postura de Sheinbaum ante advertencias de Trump sobre cárteles

Publicidad - LB2 -

Empresarios avalaron rechazo a intervención militar y pidieron fortalecer cooperación con respeto a la soberanía

Ciudad de México (ADN/Staff) – La iniciativa privada del país respaldó el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención para combatir a los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, afirmó que la conducción del gobierno federal ha sido prudente y firme, al dejar en claro que México no permitirá acciones militares extranjeras en su territorio, aun cuando exista cooperación bilateral en materia de seguridad.

“La presidenta ha hecho un muy buen manejo de esta situación, ha actuado con serenidad”, señaló el dirigente empresarial al referirse a la postura asumida por Sheinbaum.

Medina Mora subrayó que Trump ha insistido en ofrecer apoyo militar directo, pero destacó que la presidenta ha sido clara al rechazar cualquier intervención, una postura que, dijo, es compartida por el sector empresarial del país.

“Coincidimos y apoyamos a la presidenta que esa es la postura que tenemos que tomar”, expresó el líder del CCE.

El dirigente empresarial recordó que México sí mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, lo cual, aseguró, se refleja en resultados, aunque enfatizó que dicha cooperación debe ser integral y corresponsable. En ese sentido, señaló que así como Washington exige frenar el tráfico de drogas, México también ha solicitado detener el flujo ilegal de armas hacia grupos delictivos, factor que incide directamente en la violencia.

En el ámbito económico, Medina Mora reiteró que la prioridad de su gestión al frente del CCE es reactivar la inversión, y celebró el plan de repatriación de capitales impulsado por el gobierno federal con una tasa impositiva baja, al considerar que favorecerá la llegada de recursos productivos al país.

Destacó que la inversión nacional es clave para el crecimiento, junto con la inversión pública y la extranjera directa, y aseguró que el sector empresarial trabajará para destrabar proyectos detenidos en distintas regiones, particularmente en el sector energético, en coordinación con autoridades federales.

Finalmente, el líder empresarial subrayó que México atraviesa un momento relevante en la combinación de crecimiento económico y distribución de la riqueza, por lo que insistió en que el impulso a la inversión será determinante para aprovechar el potencial del país y fortalecer su desarrollo en el corto y mediano plazo.

