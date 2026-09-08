Resalta Sheinbaum reducción de 53 por ciento en homicidios dolosos

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La presidenta informó que el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó una reducción del 53 por ciento en homicidios dolosos durante los últimos dos años, al señalar que el promedio diario pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que la disminución representa 46 homicidios menos al día y que agosto de 2026 se ubicó como el mes de agosto con el promedio más bajo en la serie histórica desde 2015.

“53 por ciento en reducción de homicidio doloso en prácticamente dos años”.

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Sheinbaum Pardo indicó que el lunes 7 de septiembre se registraron 25 homicidios dolosos, mientras que el 13 de agosto fue reportado como el día más bajo, con 20 casos.

La presidenta atribuyó parte de la reducción a la Estrategia Nacional de Seguridad, particularmente al eje de Atención a las Causas, así como al fortalecimiento de acciones de inteligencia e investigación para la seguridad pública.

La mandataria sostuvo que la creación de más espacios educativos forma parte de la estrategia para mantener a jóvenes alejados de organizaciones criminales y atender factores sociales vinculados con la violencia.

De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno Federal, el promedio diario de homicidios dolosos en lo que va de la actual administración registra una disminución de 48 por ciento, al pasar de 91.7 a 47.7 casos.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que entre enero y agosto de 2026 siete entidades concentraron el 49.3 por ciento de los homicidios dolosos del país: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

También señaló que, al comparar el mismo periodo de 2025 y 2026, 30 estados disminuyeron su promedio diario en este delito, con reducciones destacadas en San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas.

En cuanto a delitos de alto impacto, el Gobierno Federal reportó una disminución de 39 por ciento, al pasar de 636.6 casos en octubre de 2024 a 391 en agosto de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto.

Durante ese periodo, también se aseguraron 34 mil 353 armas de fuego, 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas y 534 toneladas de droga en tierra, además de más de 2.5 toneladas y 9.5 millones de pastillas de fentanilo.

García Harfuch indicó que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina han inhabilitado 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 24 estados, como parte de las acciones contra la producción de drogas sintéticas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que dentro del eje de Atención a las Causas se han realizado 8.6 millones de trámites y servicios en beneficio de 5.1 millones de personas, además de 933 Ferias de Paz.

“La seguridad es fruto de la justicia”.

El Gobierno Federal señaló que programas como Sí al Desarme, Sí a la Paz, Jóvenes Construyendo el Futuro y Boxeando por la Paz forman parte de las acciones preventivas orientadas a reducir factores de riesgo y fortalecer la atención social en comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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