    diciembre 19, 2025 | 17:18
    Foto: Chandan Khanna/AFP | El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, habla durante la cumbre FII Priority en Miami Beach, Florida, el 20 de febrero de 2025. La Suprema Corte de México asestó un golpe mayor el 13 de noviembre de 2025 al magnate —opositor del gobierno y con aspiraciones presidenciales— al rechazar un recurso con el que buscaba evitar el pago de al menos 1.8 mil millones de dólares en impuestos atrasados.

    Requerirá Hacienda a Salinas Pliego pago de 51 mil millones de pesos en enero

    México

    POR Redacción ADN / Agencias
    El SAT notificará el adeudo definitivo tras fallos judiciales; el empresario podrá solicitar un ajuste si cubre el monto de forma voluntaria.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará en enero de 2026 a Ricardo Salinas Pliego el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos, monto definitivo derivado de adeudos fiscales correspondientes a ejercicios entre 2008 y 2013, informó el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino.

    La cifra final incluye recargos acumulados por años de litigio, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firmes sentencias adversas al empresario, lo que permitió al proceso ingresar a la fase de ejecución. Los adeudos originales ascendían a poco más de 35 mil millones de pesos.

    De acuerdo con la autoridad fiscal, Salinas Pliego podrá solicitar un ajuste de hasta 39 por ciento del monto total si opta por el pago voluntario, mecanismo previsto en la ley para incentivar el cumplimiento sin necesidad de procedimientos de cobro forzoso.

    Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal y no político, al tiempo que expresó su expectativa de que el adeudo sea cubierto conforme a derecho.

    “Ojalá pague”, señaló la mandataria al referirse al requerimiento fiscal.

    Por su parte, el empresario afirmó que existe disposición para cerrar el conflicto con el Gobierno federal y dar certidumbre jurídica al proceso. Señaló que las diferencias se circunscriben al tratamiento de pérdidas fiscales de una de sus empresas y sostuvo que su grupo ha cumplido con obligaciones fiscales por montos superiores a los 285 mil millones de pesos durante los años en disputa.

    El caso se ha convertido en uno de los más visibles en la estrategia gubernamental para fortalecer la recaudación sin una reforma fiscal, mediante el cobro de créditos firmes a grandes contribuyentes. En ese contexto, el Congreso aprobó recientemente modificaciones al juicio de amparo para limitar recursos dilatorios en materia fiscal.

    Sheinbaum indicó que los recursos recuperados se destinarían a programas sociales, como pensiones y becas, al remarcar que el objetivo del cobro es fortalecer las finanzas públicas y canalizar los ingresos al bienestar de la población.

    Con la notificación prevista para enero, el adeudo entra en su etapa final, en la que el contribuyente podrá cubrir el monto de manera directa o enfrentar procedimientos de ejecución, lo que, de acuerdo con especialistas, permitiría saldar la deuda en un plazo aproximado de un año.

