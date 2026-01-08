Reporta Sheinbaum reducción de 40% en homicidios dolosos entre 2024 y 2025

Publicidad - LB2 -

Diciembre de 2025 registró la tasa más baja de homicidios por cada 100 mil habitantes desde 2015, de acuerdo con cifras federales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos en México disminuyeron 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 asesinatos diarios menos a nivel nacional.

Durante la conferencia matutina realizada en Cuernavaca, Morelos, la mandataria destacó que diciembre de 2025 se convirtió en el mes con la tasa más baja de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes desde 2015, lo que atribuyó a la implementación sostenida de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Este es el resultado de una Estrategia de Seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”.

Sheinbaum señaló que en 2026 se reforzarán los cuatro ejes de la estrategia federal: atención a las causas sociales, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas. Además, subrayó que uno de los principales objetivos para este año será reducir de manera significativa el delito de extorsión.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario anual de homicidios dolosos disminuyó 30 por ciento de 2024 a 2025, consolidando a 2025 como el año con menor incidencia desde 2015. Siete entidades concentraron poco más del 50 por ciento de los casos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

El informe también indica que 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios entre 2024 y 2025, con descensos destacados en Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí y Nuevo León. Asimismo, se reportaron reducciones relevantes en periodos específicos en estados como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Guerrero, Tabasco y Sinaloa.

En materia de seguridad operativa, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, las autoridades federales reportaron la detención de 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 21 mil armas de fuego, la incautación de más de 318 toneladas de droga, incluyendo millones de dosis de fentanilo, así como el desmantelamiento de mil 887 laboratorios clandestinos.

En el caso específico de Morelos, sede del informe, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 26 por ciento de 2024 a 2025, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron 2.4 por ciento. Además, se reportaron detenciones, aseguramientos de armas, decomisos de droga y la desarticulación de laboratorios como resultado de la coordinación federal y estatal.

