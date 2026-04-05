Avanza construcción de paso superior en Nogales e Industrias para mejorar movilidad en Chihuahua

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Obra registra más del 50% de avance y busca reducir congestionamiento en zona norte

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua mantiene en desarrollo el paso superior en el cruce de Nogales e Industrias, una obra estratégica que supera el 50 por ciento de avance y busca desahogar el tráfico en la zona norte de la capital.

El proyecto forma parte de la estrategia para mejorar la movilidad urbana en sectores donde el crecimiento vehicular ha rebasado la infraestructura existente, generando congestionamientos constantes.

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“Busca darle salida a uno de los puntos más cargados de la ciudad”

Actualmente, los trabajos incluyen armado y colado de cabezales en columnas, rellenos estructurales, construcción de rampas de acceso y obras de concreto en áreas complementarias, además de avances en la futura losa superior del puente.

Dentro de la superestructura, ya fueron colocadas decenas de trabes que darán soporte al distribuidor vial, lo que representa un avance clave en la consolidación del proyecto.

“El proyecto ya rebasa el 50 por ciento de construcción”

De manera paralela, el municipio realiza acciones para modernizar el entorno, como la conversión de infraestructura eléctrica aérea a subterránea, con el objetivo de mejorar tanto la funcionalidad como la imagen urbana del sector.

Las autoridades señalaron que esta obra busca resolver de fondo un punto crítico de carga vehicular, que durante años ha generado retrasos y complicaciones para miles de automovilistas.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal, mientras continúan los trabajos en la zona.

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