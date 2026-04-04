Toma protesta Gilberto Loya a redes vecinales para fortalecer seguridad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Participación ciudadana se consolida como eje en estrategia de prevención del delito

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó la toma de protesta de integrantes de redes vecinales en la colonia Partido Iglesias, como parte de la estrategia para fortalecer la participación ciudadana en tareas de prevención del delito.

Durante el evento, al que acudieron habitantes de diversas colonias, se formalizó la integración de ciudadanos a este esquema que busca promover la cultura de la legalidad, la cohesión social y la seguridad comunitaria.

- Publicidad - HP1

“La prevención social y la participación ciudadana son nuestras mejores herramientas para enfrentar la violencia y la delincuencia”

Las redes vecinales forman parte de un modelo que ya se ha implementado en municipios como Delicias, Camargo, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Meoqui y Saucillo, mediante la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

En el encuentro participaron representantes de colonias como Riberas del Bravo, Rancho Anapra, Morelos, Portal del Roble y Aztecas, entre otras, quienes se sumaron a esta iniciativa enfocada en generar entornos más seguros desde lo local.

“Las políticas preventivas alcanzan resultados cuando las encabezan personas comprometidas”

Autoridades estatales destacaron que este esquema busca impulsar liderazgos comunitarios y consolidar redes de apoyo entre vecinos, además de fortalecer la colaboración directa con las corporaciones de seguridad.

De manera complementaria, personal de Proximidad de la Policía del Estado ofrece capacitaciones en temas como prevención de la violencia, acoso, bullying, adicciones, crianza positiva y ciberseguridad, con el objetivo de reforzar las capacidades de la comunidad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que la participación ciudadana es un componente clave en su estrategia, orientada a reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones de seguridad en las colonias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.