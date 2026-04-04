Destacan participación de ingeniero juarense en misión Artemis II de la NASA

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Jorge Frías colabora en el monitoreo del programa que busca llevar humanos de nuevo a la órbita lunar

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La participación del ingeniero juarense Jorge Frías en la misión Artemis II de la NASA fue destacada como un logro de talento local, al integrarse al equipo encargado del monitoreo del programa espacial que busca el regreso de la humanidad a la Luna.

Egresado de la Preparatoria El Chamizal —actualmente plantel 19 del Colegio de Bachilleres—, Frías forma parte del equipo técnico involucrado en el seguimiento del cohete Artemis II, una de las misiones clave del programa espacial estadounidense.

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“Jorge Frías, egresado de la Prepa El Chamizal, participa en el monitoreo del cohete Artemis II”

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, resaltó el logro a través de redes sociales, donde subrayó el alcance internacional del talento formado en Ciudad Juárez y su presencia en proyectos científicos de alto nivel.

El programa Artemis tiene como objetivo establecer un regreso sostenible de seres humanos a la Luna, incluyendo la primera mujer y persona de color en pisar el satélite natural, además de sentar las bases para futuras misiones a Marte.

“Talento de nuestra tierra que llega muy lejos”

La misión Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa, con una trayectoria orbital alrededor de la Luna, lo que representa un paso clave en el desarrollo de tecnologías y operaciones espaciales.

La participación de un profesionista juarense en este proyecto refleja la capacidad académica y técnica de los egresados de instituciones locales, en un contexto donde la exploración espacial retoma relevancia a nivel internacional.

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