Reporta Sheinbaum abasto superior al 97% de medicamentos en sistema público

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Gobierno federal busca alcanzar cobertura total; habilitan canales para reportar faltantes.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el abasto de medicamentos en instituciones públicas de salud supera el 97%, y aseguró que el Gobierno Federal trabaja para alcanzar la cobertura total en el suministro.

Durante conferencia matutina, la mandataria explicó que este nivel se ha logrado mediante un nuevo esquema de compra consolidada, aunque reconoció que persisten casos puntuales de desabasto por incumplimientos de proveedores o distribución desigual entre unidades médicas.

“Estamos trabajando para tener el 100 por ciento, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos”.

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Detalló que las y los derechohabientes del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE pueden reportar la falta de medicamentos a través del número 079, módulos de Trato Digno o la plataforma digital habilitada para este fin, con el objetivo de dar seguimiento a cada caso.

Como parte de la estrategia, la Secretaría de Salud implementó un proceso de modernización en la compra pública, mediante el cual se redujo el número de claves de medicamentos de 2 mil 753 a mil 929, priorizando tratamientos más eficaces y seguros.

En términos operativos, el IMSS reportó la distribución de más de 371 millones de piezas de medicamentos en los últimos seis meses, mientras que el ISSSTE mantiene un nivel de abasto del 97% en sus farmacias a nivel nacional.

Por su parte, el programa IMSS-Bienestar ha entregado 162 millones de medicamentos mediante rutas de distribución, y prevé una nueva entrega de 15 millones de piezas en los próximos días.

En paralelo, autoridades federales informaron que la transmisión del sarampión muestra una tendencia a la baja, tras la aplicación de 17.2 millones de vacunas, como parte de la estrategia nacional de inmunización.

El Gobierno de México reiteró que continuará fortaleciendo el sistema de salud mediante mejoras en abasto, distribución y atención médica, con el objetivo de garantizar acceso oportuno a medicamentos para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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