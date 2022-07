Regresan a la nación 8 mil 970 objetos arqueológicos

Recuperación de piezas de nuestras culturas es motivo de orgullo: presidente.



Ciudad de México. – “Se está recuperando patrimonio arqueológico y cultural de México en el extranjero con la campaña que se ha iniciado. Miles de piezas arqueológicas que se habían robado, adquirido en subastas, ahora se están recuperando. Estamos fortaleciendo nuestro patrimonio histórico y cultural”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que “nuestra historia es excepcional, única, espléndida, entonces es un motivo de orgullo poder mostrar estas obras de nuestras culturas y del arte de México”.

Recientemente, el Consulado de México en Barcelona concretó la recuperación de 2 mil 522 piezas arqueológicas. Se trata de una de las restituciones más grandes en número de piezas de las que se tiene registro. Una familia de esa ciudad decidió entregarlas de manera voluntaria.

- Publicidad - HP1

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, expuso que el 11 de julio llegaron a México 19 cajas que contenían los 2 mil 522 objetos o fragmentos de carácter histórico o arqueológico y se encuentran bajo la custodia del INAH en el Museo del Templo Mayor, donde estarán en exhibición.

En su inmensa mayoría, dijo, este patrimonio procede de la Cuenca de México, en particular de la cultura mexica.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, precisó que suman 8 mil 970 piezas recuperadas a la fecha.

En tres años y medio del Gobierno de la Cuarta Transformación se logró regresar a México 55 por ciento más de objetos culturales que en todo el sexenio anterior.

El titular de SRE destacó la cancelación de dos subastas: una que se llevaría a cabo en Nueva York, la cual colocaba a la venta 16 manuscritos robados del Archivo General de la Nación que habían sido ofrecidos entre 2017 y 2021, y la de tres figuras de estilo Comala; la Embajada de México en Bélgica logró frenar la venta de las piezas que fueron entregadas de manera voluntaria por sus poseedores.

“La cancelación de subastas no se había hecho o no se había logrado hasta ahora en esta etapa. (…) Tradicionalmente, en términos de derecho, se nos ha dicho: ‘tú tienes que comprobar México que el origen de lo que estamos subastando es ilegal’, pero ahora México ha defendido la tesis o la doctrina de que quien subasta debe demostrar el origen legal de lo que está subastando y no al revés. De suerte que hemos logrado ya cancelar algunas”, puntualizó.

Sobre decomisos, el canciller refirió que autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) participaron en la recuperación de 428 piezas y fueron entregadas al Consulado de México en Portland.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, indicó que la política de recuperación del patrimonio cultural ha merecido el reconocimiento internacional y será uno de los temas centrales de la próxima reunión de 193 ministros de cultura del mundo en México en septiembre.

Este esfuerzo permite el reconocimiento e investigación de diferentes culturas.

“Ha ayudado a abrir conciencias de coleccionistas que ya tenían patrimonio en sus casas y la posibilidad de recuperarlo a México es el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo”, aseveró.

Agradeció a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por sumarse a la campaña Mi Patrimonio No Se Vende, la cual evidencia el tráfico de piezas que dotan de identidad a la nación e impulsa su recuperación.