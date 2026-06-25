Recibe Sheinbaum al rey Felipe VI en Palacio Nacional

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La presidenta de México sostuvo una ceremonia oficial de bienvenida al jefe de Estado español, con quien dialogará sobre la relación bilateral.

Ciudad de México (Staff/) – La presidenta de México sostuvo una ceremonia oficial de bienvenida al jefe de Estado español, con quien dialogará sobre la relación bilateral.

La ceremonia oficial de bienvenida se llevó a cabo en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, donde se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España. Posteriormente, ambas delegaciones participaron en la toma de la fotografía oficial del encuentro.

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“La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al jefe de Estado español, Rey Felipe VI, con quien sostendrá una reunión para dialogar sobre la relación de ambas naciones en el marco de su visita oficial por el país.”

Por parte del Gobierno de México acompañaron a la titular del Ejecutivo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

La delegación española estuvo integrada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.

“Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.”

La reunión forma parte de la agenda oficial de la visita del monarca español a México y contempla un diálogo sobre los temas de interés común que integran la relación entre ambos países.

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