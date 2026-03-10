Recibe Sheinbaum a más de 100 directivos de empresas nórdicas en Palacio Nacional

Publicidad - LB2 -

Delegación empresarial de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia dialoga con el Gobierno de México sobre inversiones en sectores estratégicos

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a una delegación integrada por más de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, encabezada por el Grupo Wallenberg, uno de los conglomerados empresariales más influyentes de Europa.

La comitiva incluyó representantes de compañías globales como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo, que mantienen presencia internacional en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, el Grupo Wallenberg participa en distintas empresas mediante su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y su firma de inversión Investor AB, con participaciones en corporaciones que operan a nivel global.

En conjunto, las compañías vinculadas al ecosistema empresarial del grupo generan ingresos superiores a los 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y tienen operaciones en alrededor de 180 países, entre ellos México.

Durante la reunión, la presidenta destacó que México mantiene apertura para la inversión extranjera, particularmente en áreas estratégicas del desarrollo económico nacional.

Señaló que las puertas del país están abiertas para las empresas interesadas en invertir y respondió preguntas de los directivos sobre sectores como energía, farmacéutica, agroindustria y telecomunicaciones.

Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente del banco SEB, indicó que diversas empresas nórdicas han anunciado inversiones en México, alineadas con los objetivos del Plan México, y reiteró el interés del grupo por fortalecer su presencia de largo plazo en el país.

El diálogo entre la delegación empresarial y el gobierno federal fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y forma parte de la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud que visita México, con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación económica y nuevas inversiones.

