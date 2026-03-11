Rechaza Cámara de Diputados reforma electoral de Sheinbaum por falta de mayoría calificada

Publicidad - LB2 -

La iniciativa obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, insuficientes para modificar la Constitución.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el dictamen no alcanzara la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, al registrar 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.

El resultado fue insuficiente para reunir las dos terceras partes de los legisladores presentes, requisito indispensable para aprobar reformas constitucionales, por lo que el proyecto de decreto fue desechado por el pleno de San Lázaro.

Los votos en contra provinieron de legisladores del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes expresaron reservas sobre distintos aspectos de la iniciativa.

Durante el debate parlamentario, las bancadas opositoras señalaron preocupaciones sobre posibles afectaciones a la autonomía de las autoridades electorales y a la representación política, además de cuestionar el nuevo esquema planteado para las diputaciones de representación proporcional.

La reforma buscaba modificar 11 artículos de la Constitución, incluyendo cambios en la forma de elección de los 200 diputados plurinominales, ajustes en los tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas electorales y una reducción del financiamiento público a los partidos políticos.

Con el rechazo del dictamen, el actual sistema electoral se mantendrá sin cambios para las elecciones federales de 2027, por lo que los diputados de representación proporcional continuarán siendo designados mediante las listas registradas por los partidos políticos.

Asimismo, no se eliminarán las 32 senadurías plurinominales ni se aplicará la reducción del 25 por ciento al financiamiento público de los partidos contemplada en la iniciativa.

Durante la sesión, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la propuesta, aunque reconoció que no se contaba con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada.

“Una vez que se vote y se rechace, comenzaremos a construir el Plan B”, señaló el legislador al cierre del debate.

La siguiente sesión ordinaria de la Cámara de Diputados quedó convocada para el 18 de marzo, mientras que Morena anticipó que buscará impulsar nuevas alternativas legislativas en materia electoral tras el rechazo del proyecto.

