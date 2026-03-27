Reanudan envíos de paquetería de México a Estados Unidos con nuevas reglas

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Correos de México retoma servicio con restricciones y ajustes fiscales aplicados por autoridades estadounidenses.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Correos de México anunció la reanudación del servicio de envío de paquetería hacia Estados Unidos a partir del 25 de marzo de 2026, bajo nuevas disposiciones establecidas por ese país y aplicables a operadores postales internacionales.

Entre los principales cambios, se establece la prohibición de enviar medicamentos y productos de herbolaria, además de que los envíos ahora se realizan de manera directa entre México y Estados Unidos, sin intermediarios.

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El servicio incluye envíos hacia todo el territorio estadounidense, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico.

Asimismo, se informó que se aplicará un cargo del 10 por ciento sobre el valor declarado del contenido, correspondiente a un impuesto definido por el gobierno estadounidense.

Las nuevas reglas también contemplan límites en los envíos, con un valor declarado mínimo de 150 pesos y máximo de 14 mil 500 pesos, además de un peso máximo de 20 kilogramos por paquete.

Otro de los requisitos obligatorios es proporcionar datos completos tanto del remitente como del destinatario, incluyendo correo electrónico y número telefónico, así como identificación oficial en el caso de quien envía.

Las cartas y documentos sin valor comercial estarán exentos del pago de impuestos.

Correos de México destacó que mantendrá sus tarifas sin incremento, con el objetivo de seguir siendo una opción accesible para la ciudadanía, en un contexto donde se realizan en promedio más de 44 mil envíos hacia Estados Unidos.

La dependencia recomendó a los usuarios proporcionar información correcta y completa para evitar retrasos o retenciones durante los procesos de verificación en el país destino.

Debido a la implementación de estas disposiciones, los tiempos de entrega podrían variar, dependiendo de los protocolos aplicados por autoridades estadounidenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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