Realiza Gobierno asambleas de la Beca Rita Cetina en primarias para impulsar igualdad educativa

Del 3 al 27 de febrero se informará a familias sobre el apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes en escuelas públicas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Del 3 al 27 de febrero se llevan a cabo Asambleas Informativas en primarias públicas de todo el país para dar a conocer la nueva Beca Universal Rita Cetina, un apoyo anual destinado a la compra de uniformes y útiles escolares, como parte de la estrategia federal para fortalecer la igualdad en el acceso a la educación básica.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo central de las becas universales es que todas y todos los estudiantes cuenten con una base mínima que les permita aprender y permanecer en la escuela, sin que las condiciones económicas de sus familias representen un obstáculo para su formación académica.

“Nuestro objetivo es la igualdad, que todos lleguen parejos a la escuela. Entonces, por eso son las Becas Universales… el gobierno tiene la responsabilidad de la educación pública”, afirmó la mandataria.

La Beca Rita Cetina para primarias consistirá en un monto único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, lo que permitirá beneficiar a 6 millones 380 mil 756 familias y a 8 millones 41 mil 182 alumnas y alumnos en todo el país, de acuerdo con cifras oficiales presentadas durante la conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo subrayó que garantizar recursos básicos como útiles, uniformes escolares y deportivos reduce la deserción escolar y evita que madres y padres se vean obligados a retirar a sus hijas e hijos de las aulas por falta de recursos económicos.

“Si los niños y niñas tienen una base mínima… entonces tienen lo que se requiere para poder aprender. De esa manera apoyamos la educación y evitamos que las familias tengan que sacar a los hijos por razones económicas”, puntualizó.

En este contexto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el sistema de becas para estudiantes de escuelas públicas ha registrado un incremento de 216 por ciento entre 2019 y 2026, al pasar de 7.2 millones a 22.8 millones de beneficiarios, con un presupuesto total de 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos.

El titular de la SEP detalló además que en enero se entregaron tarjetas a más de un millón de nuevos beneficiarios de secundaria de la Beca Universal Rita Cetina, la cual otorga mil 900 pesos bimestrales por familia, con 700 pesos adicionales por cada estudiante extra, consolidando así una política de apoyos continuos desde la educación básica hasta el nivel medio superior.

