Reafirma Sheinbaum estrategia para fortalecer soberanía energética en México

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Presidenta plantea aumentar producción de gas natural y energías renovables.

Pueblo Viejo, Ver. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el eje de la política energética nacional será el fortalecimiento de la soberanía mediante el incremento en la producción de gas natural y el impulso a fuentes renovables, durante la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.

La mandataria señaló que su administración continuará consolidando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas estratégicas, manteniendo la producción y procesamiento de petróleo.

“El llamado para avanzar en la soberanía energética significa aumentar la producción nacional de gas natural y las fuentes renovables de energía”, destacó.

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Indicó que, aunque se ha reducido la importación de gasolinas gracias a la rehabilitación del sistema de refinación, México aún depende en un 75 por ciento del gas natural importado, lo que representa uno de los principales retos del sector energético.

En este contexto, subrayó que el fortalecimiento de la producción nacional de este recurso será clave para garantizar el funcionamiento de plantas eléctricas e industrias.

Asimismo, anunció la incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas como presidente de la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, órgano que contribuirá al análisis estratégico y la toma de decisiones en materia energética.

Durante el evento, autoridades destacaron avances como la reducción de la deuda de Pemex, el incremento en la refinación de combustibles y la producción de fertilizantes, como parte del proceso de consolidación de la empresa estatal.

El Gobierno Federal reiteró que la política energética buscará equilibrar la producción de hidrocarburos con el desarrollo de energías limpias, con el objetivo de garantizar el abasto, reducir la dependencia externa y avanzar hacia un modelo sostenible.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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