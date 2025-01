Presenta Sheinbaum Plan Nacional de Desarrolo 2025-2030

Publicidad - LB2 -

”Es una visión de desarrollo de país que lo que busca es, sí, crecimiento económico, pero sobre todo bienestar, el desarrollo tiene que tener dos apellidos: Sustentabilidad y Bienestar y eso es lo que estamos planteando y justicia al final de cuentas”, aseguró.

Ciudad de México .– La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, con el cual se busca el crecimiento económico, la sustentabilidad y particularmente el bienestar de las y los mexicanos, por lo cual se realizarán foros en todo el país, del 6 al 19 de enero, para recibir propuestas, sugerencias y comentarios del pueblo de México.

“Nosotros creemos que con el Plan México y el Plan de Desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico, un país debe medirse no solamente por cuanto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía”, destacó durante la conferencia: “Las mañaneras del pueblo”.

- Publicidad - HP1

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que el Plan Nacional de Desarrollo es la guía del Gobierno de México, para definir las prioridades en materia económica, social y política durante el sexenio, en conjunto con la participación de toda la población en general, desde obreros, campesinos, la sociedad civil, pueblos originarios, academia, empresarios y empresarias, jóvenes, mujeres, adultos mayores, así como personas con discapacidad.

Informó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 está constituido en cuatro ejes generales en los que se abordan las 14 Repúblicas presentadas por la Jefa del Ejecutivo Federal en sus 100 compromisos:

Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo, Economía moral y trabajo. Desarrollo sustentable.

Los cuales contienen tres ejes transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional; y Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Por su parte, el coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, precisó que, de acuerdo al artículo 26 de la Constitución Política, la planeación del Gobierno debe ser democrática con la participación de todos los sectores, para ello del 6 al 19 de enero se realizarán en diferentes estados del país foros para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

“Los foros van a ser en las primeras dos semanas de enero para permitir la participación, pero al mismo tiempo tener tiempo de integrar el documento de manera adecuada con todo lo que técnicamente se requiere, con presupuestos, indicadores de desempeño, indicadores de resultados, de tal manera que pueda ser tangible y al final poder evaluar si se cumplió la palabra, si lo que estaba planeado se pudo alcanzar”, explicó.

Precisó que, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 tendrá como marco los principios en los que está basada la Cuarta Transformación: La prosperidad compartida; no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre; los y las gobernantes deben ser honrados y buenos; la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; está prohibido prohibir; el desarrollo y el bienestar con cuidado del medio ambiente; debe haber igualdad sustantiva de género, pero también cultural y social; México es un país soberano independiente y democrático, así como la política se hace con amor y no con odio, que ese es un elemento cultural central de esta transformación.

Anunció que, los foros para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 comienzan el próximo 6 de enero en Tijuana, Baja California, con el tema de Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana y cierran el 19 de enero en Morelia, Michoacán con el Foro de las Comunidades Indígenas y pueblos afromexicanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.