Presenta Sheinbaum iniciativa de reforma electoral y la enviará el 2 de marzo al Congreso

Propone eliminar listas plurinominales, reducir 25% el gasto y regular la IA en procesos electorales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual será enviada el próximo lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión. La propuesta contempla 10 ejes centrales que incluyen la eliminación de listas plurinominales, la reducción del costo de las elecciones en 25 por ciento y la incorporación de mecanismos de democracia participativa con apoyo de tecnologías como el voto electrónico.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la iniciativa responde a un compromiso asumido desde el inicio de su gobierno y forma parte de los 100 puntos planteados como eje de su administración.

“Yo como Presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios”.

La reforma propone modificar la integración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados se mantendría en 500 integrantes, todos electos por votación directa; 300 por mayoría relativa y 200 bajo un esquema de representación proporcional ajustado. De estos últimos, 97 corresponderían a candidatos que, sin ganar su distrito, obtuvieron los mejores resultados de su partido; 95 serían electos por circunscripción —con criterios de paridad— y ocho corresponderían a mexicanos residentes en el extranjero. El Senado quedaría conformado por 96 integrantes: 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría.

En materia presupuestal, se plantea una reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, con recortes a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales. También se prevé disminuir salarios y bonos de altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional, eliminar duplicidades administrativas y reducir el número de regidurías municipales con un tope máximo de 15 por ayuntamiento.

Otro de los ejes es la mayor fiscalización de partidos y candidaturas, otorgando al INE acceso oportuno a operaciones financieras y prohibiendo aportaciones en efectivo. Asimismo, se contempla facilitar el voto en el extranjero, reducir los tiempos oficiales en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral y regular el uso de inteligencia artificial, incluyendo la prohibición de bots en campañas.

“Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser regidor, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente”.

La iniciativa también propone que los cómputos distritales inicien al término de la jornada electoral y fortalecer mecanismos de democracia directa como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, ampliándolos a entidades federativas y municipios, con posibilidad de utilizar voto electrónico en estos instrumentos.

Entre los puntos adicionales se incluye la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y la eliminación de la reelección consecutiva a partir de 2030. De acuerdo con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, previo a la presentación de la iniciativa se realizaron 63 audiencias públicas en 31 estados del país, siete en Estados Unidos y 24 en la capital, además de una audiencia migrante, con la participación de 181 especialistas y la recepción de mil 357 propuestas.

