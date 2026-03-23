Pide Colosio Riojas indultar a Mario Aburto y cerrar caso del magnicidio

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El senador planteó a Sheinbaum dar “carpetazo” al asesinato de 1994 y evitar su uso político.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Luis Donaldo Colosio Riojas solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar el indulto a Mario Aburto Martínez, autor confeso del asesinato de su padre en 1994, con el objetivo de cerrar definitivamente uno de los casos más emblemáticos de la política mexicana.

La petición se da en el marco del 32 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, un hecho que marcó la historia contemporánea del país y que, a más de tres décadas, continúa presente en el debate público.

“Lo único que he pedido una y otra vez a cada presidente, y ahora presidenta, es que ya dejen de manosear más el caso, dejen de lucrar políticamente con él”.

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El legislador planteó que el indulto permitiría cerrar un ciclo histórico y abrir paso a un proceso de reconciliación, incluso sugiriendo que Aburto pueda radicar fuera del país como parte de esta medida.

“Que le dé un carpetazo al asunto y que deje que México empiece un proceso de sanación”.

Colosio Riojas sostuvo que mantener el caso en la agenda pública ya no aporta a la justicia, sino que prolonga su uso político, mientras el país enfrenta problemáticas actuales, particularmente en materia de seguridad.

En términos legales, el indulto es una facultad exclusiva del titular del Ejecutivo federal, establecida en el artículo 89 de la Constitución, lo que permitiría extinguir la pena de Aburto, aunque sin eliminar su culpabilidad en el delito.

Mario Aburto fue sentenciado por el homicidio del entonces candidato presidencial del PRI, un crimen que derivó en múltiples investigaciones, teorías y cuestionamientos a lo largo de los años, aunque la versión oficial sostiene que actuó en solitario.

El posicionamiento del senador reabre el debate sobre la relación entre justicia, memoria histórica y uso político del caso, en un contexto donde el magnicidio de 1994 sigue siendo uno de los episodios más significativos de la vida pública nacional.