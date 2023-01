“Pendientes y apoyando lo que se haga por parte del Gobierno de México”: Claudia Sheinbaum

«No tiene por qué estigmatizarse a una población de hombres y mujeres trabajadores», Sheinbaum.

Ciudad de México (ADN/Adriana Saucedo) “Nosotros siempre vamos a estar ahí pendientes y apoyando lo que se haga por parte del gobierno de México”, señaló Claudia Sheinbaum ante los sucesos en el estado de Sinaloa.

Señaló que, si bien se trata de un tema que corresponde al gobierno de México, se mantiene al pendiente, solidaria y en apoyo a lo que se requiera.

“Están viviendo momentos difíciles y toda nuestra solidaridad, apoyo de lo que requiera”, comentó Claudia Sheinbaum.

“Nuestra Solidaridad, apoyo, todo, a los habitantes del estado de Sinaloa, -porque ayer lo decía en la Colonia Buenos Aires (alcaldía Cuauhtémoc, CDMX), guardadas las proporciones-, se estigmatiza luego a los lugares, a los habitantes de un estado, de una colonia, y son gente trabajadora, (…) no tiene porqué estigmatizarse a una población de hombres y mujeres trabajadores.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum lamentó que los adversarios no pierdan oportunidad de generar críticas negativas. “Leí un tuit hace rato (…) porque estaba viendo algunas de las opiniones de los adversarios políticos, entonces, si lo detienen, porque lo detienen; si no lo detienen, porque no lo detienen”.

Finalmente, Claudia Sheinbaum señaló que está atenta y no hay motivo de alerta en la capital del país.

«Si las autoridades federales nos dicen algo, por supuesto estaremos ahí atentos. Y a la población de la Ciudad de México, que no hay problema, que guarden la calma, que, en caso de haber algún tema, por supuesto se los diríamos, pero no hay nada de que preocuparse en este momento”, afirmó.

