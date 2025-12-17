Retira Transporte estatal 90 unidades irregulares de circulación en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Operativos permanentes buscan garantizar seguridad y cumplimiento de la Ley de Transporte

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Transporte Zona Norte, informó que como resultado de los operativos de revisión periódicos realizados en Ciudad Juárez, 90 unidades han sido retiradas de circulación por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte del Estado.

La dependencia estatal precisó que las acciones de supervisión se mantienen de manera permanente y aleatoria, con el objetivo de verificar que las unidades del transporte público operen en condiciones legales, mecánicas y administrativas adecuadas, priorizando la seguridad de las personas usuarias.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la información oficial, 12 de las 90 unidades fueron retiradas de circulación en las últimas horas, como parte de los recorridos de inspección desplegados en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades estatales señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia continua para ordenar el servicio de transporte, combatir la operación irregular y asegurar que los concesionarios y operadores cumplan con la normatividad vigente.

La Dirección de Transporte Zona Norte reiteró que las revisiones continuarán de forma constante, por lo que exhortó a los prestadores del servicio a regularizar su situación y a cumplir con los lineamientos establecidos para evitar sanciones y el retiro de unidades.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.