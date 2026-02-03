Movil - LB1A -
Reuters / ARCHIVO - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, en el Departamento de Estado en Washington, el 10 de febrero de 2025.

Pactan México y EE.UU. plan decisivo para cumplir el Tratado de Aguas de 1944

México

POR Redacción ADN / Staff
El acuerdo busca garantizar el cumplimiento del Tratado de 1944 y fue reconocido por el gobierno estadounidense

Ciudad de México (ADN/Staff) – Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un plan técnico conjunto para la gestión del agua en la cuenca del río Bravo, con el objetivo de cumplir de manera ordenada y coordinada con el Tratado de Aguas de 1944, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la cancillería, el entendimiento se logró tras reuniones técnicas bilaterales y establece mecanismos de coordinación entre ambas naciones para atender los compromisos hídricos, en un contexto marcado por condiciones de sequía persistente en la región fronteriza y presiones crecientes sobre la disponibilidad del recurso.

El plan contempla acciones técnicas y operativas que permitirán dar seguimiento al volumen de agua comprometido, así como fortalecer la cooperación entre autoridades de ambos países, con base en los principios de corresponsabilidad, transparencia y diálogo permanente previstos en el tratado internacional vigente desde 1944.

El acuerdo fue bien recibido por el gobierno estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció públicamente los esfuerzos de México para avanzar en el cumplimiento de sus compromisos en materia de agua, al destacar la disposición mostrada por las autoridades mexicanas en el marco de las negociaciones bilaterales.

“Estados Unidos agradece a México los esfuerzos por cumplir el Tratado de Aguas”, expresó Rubio al referirse al entendimiento alcanzado entre ambos gobiernos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que el plan técnico no modifica el Tratado de 1944, sino que busca optimizar su implementación ante los retos actuales derivados del cambio climático y la variabilidad hidrológica, especialmente en la cuenca del río Bravo, una de las más sensibles para ambos países.

El gobierno mexicano reiteró que el manejo del agua fronteriza se mantiene como una prioridad de política exterior, al tratarse de un recurso estratégico para comunidades agrícolas, urbanas e industriales tanto del norte de México como del sur de Estados Unidos.

Asimismo, se indicó que las autoridades de ambos países mantendrán comunicación constante para evaluar el avance del plan y realizar ajustes técnicos cuando sea necesario, con el fin de preservar la cooperación bilateral y evitar tensiones diplomáticas en torno al uso del agua compartida.

