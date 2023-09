Luis Donaldo Colosio Rechaza Candidatura Presidencial en 2024: «Tengo Cosas que Madurar»

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, descarta buscar la candidatura presidencial en 2024, mencionando la necesidad de madurar y evitar dividir a la oposición.

Monterrey, N.L. (ADN/Staff) – El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha decidido no contender por la elección presidencial de 2024. En una conferencia sobre Nueva Generación, Nueva Política, Colosio Riojas expresó sus razones para esta decisión. El político reconoció que necesita tiempo para madurar en diversos aspectos de su vida y no desea ser el motivo de divisiones en la oposición política.

Durante el evento, Colosio Riojas fue cuestionado por Agustín Basave, director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM, sobre su posible postulación a la Presidencia de la República. El alcalde respondió de manera contundente: «Mi respuesta es no; mi respuesta, digo, nunca lo he manifestado, pero siempre lo he dado entender bastante claro.»

Colosio Riojas explicó que su negativa se basa en tres motivos principales. En primer lugar, considera que aún no es el momento adecuado, ya que tiene poco tiempo en el ámbito público y necesita madurar personalmente. «Tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, en muchos aspectos de mi vida», afirmó.

El alcalde también enfatizó la importancia de construir equipos sólidos para asumir la responsabilidad de una candidatura presidencial. Destacó la necesidad de tener un proyecto político y técnico bien planificado antes de considerar una postulación.

Además, Colosio Riojas mencionó su respeto por el movimiento político al que pertenece, Movimiento Ciudadano, y su compromiso de permanecer en esa plataforma durante su carrera política. Sin embargo, subrayó que no quiere contribuir a la división de la oposición, que busca recalibrar el rumbo de México.

Finalmente, el alcalde compartió su razón más personal y egoísta para no postularse: sus hijos pequeños. «Mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y éste es el momento para estar con mis hijos», expresó.

Luis Donaldo Colosio Riojas es conocido por su trayectoria política y su compromiso con el movimiento Movimiento Ciudadano. Nacido en 1985, es abogado y político mexicano, hijo del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como diputado local en Nuevo León y actualmente es el alcalde de Monterrey.