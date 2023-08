La Transformación la hicieron ustedes: Claudia Sheinbaum en Ixmiquilpan, Hidalgo

Publicidad - LB2 -

Ixmiquilpan, Hidalgo (ADN/Adriana Saucedo) “La Transformación es el pueblo, la Transformación la hicieron ustedes y la siguen haciendo ustedes. Sí, hay dirigentes, pero sin el pueblo de México no hay nada y el pueblo de México es sabio”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo desde Ixmiquilpan, Hidalgo, donde expuso las razones por las cuales es indispensable que siga la Cuarta Transformación del país.

Aseguró que, gracias a los grandes logros de la 4T, hoy México está contento del Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó supo cumplir con su palabra para velar primero por los más pobres y garantizar que todos tengan acceso a los derechos de salud, vivienda y educación.

‘’Queremos que México continúe por el rumbo de la Transformación, en el que todos los mexicanos y mexicanas tengan bienestar y eso solamente puede ser con un gobierno que defienda al pueblo que crea en el pueblo de México y que además garantice sus derechos y eso es la Cuarta Transformación”, resaltó.

Aseguró que fue con ese ejemplo con el que gobernó la Ciudad de México, donde creó becas universales para los niños y niñas de educación básica, así como la construcción de dos universidades públicas para garantizar que los jóvenes puedan acceder a una buena preparación para su futuro.

“Que ningún joven con deseos de estudiar se quede sin educación”, dijo ante maestros de Hidalgo quienes respaldaron la idea con gritos de: “sin educación, no hay Transformación”, señaló.

Explicó que México siempre ha tenido recursos para el desarrollo de los que menos tienen; sin embargo, expuso que los gobiernos anteriores los gastaban para incrementar sus privilegios, mientras que con la Cuarta Transformación se acabó la corrupción y se destinó para programas sociales.

“La Cuarta Transformación quiere decir erradicar la corrupción, que no haya corrupción, que no haya privilegios para los de arriba y con ellos haya recursos suficientes para el pueblo de México. Es una forma de gobernar, no como antes, antes tenían los mismos recursos, pero se los embolsaban, o para usarlos para privilegios, para engordar al Gobierno y sus amigos (…) Los recursos sirven para el bienestar”, puntualizó.

Al respecto, también cuestionó el pensamiento de la oposición, tras exhibir la crítica que ha realizado el expresidente Vicente Fox al programa de pensión a los adultos mayores, sector de la población a quienes incluso ha calificado de “flojos”.

Durante el evento, reconoció el valor que tuvo el pueblo de Hidalgo para terminar con ese tipo de gobiernos y dar paso a la Cuarta Transformación, donde garantizar una vida de bienestar es la prioridad a través de la implementación de estrategias que den acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a otros aspectos importantes para el desarrollo de la nación como el campo.

’’El apoyo al campo debe ser parte sustantiva de un gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública, esa es la diferencia, y no podemos cansarnos de mostrar la diferencia, entre el modelo anterior y lo que significa el proyecto del Humanismo Mexicano de la Cuarta Transformación’’, agregó.

Finalmente, también recordó que “es tiempo de las mujeres” y la Cuarta Transformación ha sabido hacer gobierno de la mano de ellas, con un gabinete paritario, con mujeres capaces en posiciones importantes, como parte de la justicia social que merece el pueblo de México.

“El que hoy haya mujeres en la vida pública es un asunto de igualdad, de justicia, nosotros luchamos por la justicia social, por la justicia ambiental, pero también por la justicia para las mujeres”, dijo.

Al comienzo del evento mujeres de los pueblos originarios de la región le dieron la bienvenida a Sheinbaum Pardo con una tradicional coronación a través de la realización del ritual de la flor, además le obsequiaron una blusa elaborada con técnicas Hñähñü de bordado.

