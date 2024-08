La esencia de la 4T es recuperar las instituciones públicas y los derechos del pueblo de México: Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

Los Cabos, Baja California .- ’’Una de las esencias de la Cuarta Transformación es recuperar las instituciones públicas y al mismo tiempo, recuperar los derechos del pueblo de México’’*, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, durante la inauguración de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Cabo San Lucas, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que, con la Transformación comenzada hace seis años con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se busca reivindicar los daños causados por los años del neoliberalismo, lo que significa garantizar el acceso a todos los derechos, tales como la salud, la educación, la vivienda, entre otros.

’’Fueron 36 años de desmantelamiento del ISSSTE; se privatizaron (…) Todos los servicios. Pero en esencia, lo que había, no solamente era una enorme corrupción, sino acabar con los derechos del pueblo de México. Siempre hemos pensado en la Cuarta Transformación; que el acceso a la educación -desde el preescolar, hasta el posgrado-; que el acceso a la salud; que el acceso a la vivienda, son derechos del pueblo de México, y los convirtieron durante todo ese periodo, en mercancías, privilegios’’, añadió.

Por esta razón, destacó que, durante su sexenio continuará con proyectos como el rescate a las instituciones públicas como el ISSSTE y el fortalecimiento de todos los programas sociales ya existentes, así como la creación de muchos otros como el apoyo a la vivienda, para lo cual ha proyectado la construcción de más de un millón de viviendas que arrancará en Baja California Sur, y continuar con el programa para garantizar el acceso al agua potable en el estado, con la finalidad de seguir con la reducción de las grandes desigualdades.

’’Como me comprometí en campaña la última vez que estuve aquí en Los Cabos, vamos a iniciar el Programa de Vivienda aquí en Baja California Sur. Esta desigualdad social que vemos en Los Cabos, que vemos en otros lugares del país que fue producto de ese modelo, donde hay habitaciones que cuestan cientos, decenas de dólares y al mismo tiempo, hay trabajadores y trabajadoras que no viven en una vivienda digna, eso vamos a seguir avanzando para darle a Baja California Sur, Los Cabos en particular, vivienda, digna para todas y todos los trabajadores del sector turismo’’, informó.

Agregó que se impulsarán otros apoyos como la pensión para mujeres de 60 a 64 años; la beca para estudiantes de preescolar a secundaria de escuelas públicas; el apoyo domiciliario de atención médica para adultos mayores, entre otros.

’’Vamos a dar un apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad (…) Vamos a hacer universal las becas para todos los estudiantes de educación básica: de preescolar, de primaria, de secundaria (…) Atención domiciliaria a todas las y los adultos mayores en cuestiones de salud’’, destacó.

Finalmente, enfatizó que, para lograr seguir caminando por el sendero de la Cuarta Transformación y lograr continuar cambiando la vida de quienes menos tienen, es importante sumar esfuerzos todos los mexicanos y mexicanas para consolidar lo que se ha hecho en los últimos años.

’’Lo importante es la decisión del pueblo de México y lo importante también es que sigamos caminando juntos. Esta gira histórica con el Presidente, este momento que estamos viviendo, que si bien nos provoca este momento conmovedor, también sabemos que el mejor legado que podemos darle a nuestro pueblo es continuar con el trabajo del Presidente. Y eso lo vamos a hacer juntas y juntos porque el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, no solamente le toca la próxima Presidenta, le toca a todo el pueblo de Baja California Sur y a todo el pueblo de México’’, concluyó.

Por su parte, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo énfasis en que con el primer gobierno de la 4T se ha logrado lo que nunca antes por México, y aseveró que la continuidad de este modelo de gobierno está en buenas manos con la experiencia, la trayectoria, la preparación y la calidad humana de Claudia Sheinbaum Pardo.

’’Estoy contento porque el relevo está garantizado, es una bendición el que la gente, — por algo se dice que la voz del pueblo es la voz del Dios—, la gente supo elegir y vamos a entregar la Presidencia, la banda presidencial a una mujer excepcional, extraordinaria (…). Claudia Sheinbaum es una mujer excepcional, preparada (…) Y lo más importante, es una mujer con convicciones, de lucha, de buenos sentimientos, de buen corazón y es una mujer incorruptible, entonces estoy muy contento, porque voy entregar a buenas manos la conducción de la vida pública de nuestro querido México’’, comentó.

En la inauguración; también estuvieron presentes; Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, — quien calificó a Claudia Sheinbaum como una mujer extraordinaria — ; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Bertha María Alcalde Luján, Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Hugo López Gatell Ramírez, Asesor de Presidencia en Salud.

Así como, Jens Pedro Lohman Iturburu, Director General de Laboratorios de biológicos y Reactivos de México (BIRMEX); Ramiro López Elizalde, Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Almendra Lorena Ortiz Genis, Directora de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; César Buenrostro Moreno, Vocal Ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Gustavo Reyes Terán; Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

