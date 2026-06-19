Inicia Sheinbaum entrega de apoyos para mejoramiento de vivienda en San Quintín

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El programa contempla 36 mil tarjetas con apoyos de 40 mil pesos para familias trabajadoras agrícolas de Baja California.

San Quintín, B.C. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la entrega de tarjetas del Bienestar para mejoramiento de vivienda como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, estrategia que contempla apoyos para 36 mil familias propietarias de vivienda en esta región de Baja California.

Durante el arranque del programa fueron distribuidas las primeras 4 mil tarjetas, cada una con un apoyo de 40 mil pesos destinados a obras de ampliación, rehabilitación o mejoramiento de viviendas.

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“El gobierno está para dar bienestar, para eso está el Gobierno de México. Cero corrupción, todo el dinero para el pueblo de México”.

La mandataria federal señaló que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias jornaleras agrícolas, muchas de las cuales se establecieron en San Quintín tras migrar desde otras entidades del país en busca de oportunidades laborales.

Además del programa de vivienda, el Plan de Justicia contempla proyectos de infraestructura en materia de salud, educación, agua potable y electrificación para la región.

Entre las obras anunciadas destaca la construcción del nuevo Hospital General de San Quintín, que contará con 80 camas y servicios especializados para brindar atención médica gratuita a la población.

Asimismo, el Gobierno Federal prevé la instalación de plantas desaladoras para fortalecer el abastecimiento de agua potable y la ampliación de la cobertura eléctrica mediante nuevos proyectos de infraestructura.

En materia educativa se contempla la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y la entrega de recursos para el mejoramiento de escuelas mediante programas federales.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la próxima semana se entregarán otras 4 mil tarjetas de mejoramiento de vivienda en beneficio de trabajadores agrícolas del municipio de Ensenada.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, indicó que el Hospital General de San Quintín podría entrar en operación antes de concluir el presente año y contará con equipo especializado y atención en diversas especialidades médicas.

La Secretaría de Bienestar reportó que más de 36 mil personas en San Quintín reciben actualmente algún Programa para el Bienestar, con una inversión superior a los 729 millones de pesos en la región.

El Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas busca atender rezagos históricos en una de las principales zonas productoras del país mediante inversiones en infraestructura, servicios públicos y programas sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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