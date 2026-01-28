Inicia reparación del daño a víctimas por accidente en Tren Interoceánico, informa Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

El transporte de pasajeros se reanudará solo tras obtener certificación internacional y aplicar nuevas medidas de seguridad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, *Claudia Sheinbaum Pardo, informó que **ya inició el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y familiares* afectados por el accidente ocurrido el *28 de diciembre* en el Tren Interoceánico de pasajeros, al tiempo que confirmó que *el servicio no se reanudará hasta contar con una certificación internacional de seguridad*.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que, aunque el tren ya contaba con certificación nacional, el gobierno federal determinó elevar los estándares de seguridad mediante una evaluación internacional que permita emitir recomendaciones adicionales para evitar la repetición de un percance similar.

“Ya estaba certificado nacionalmente, pero queremos la certificación internacional, y ahí lo más importante son las recomendaciones que debe atender el Corredor Interoceánico para garantizar la seguridad de esta vía”.

- Publicidad - HP1

Sheinbaum precisó que *el transporte de carga podrá reiniciar operaciones una vez liberadas las vías, mientras que **el servicio de pasajeros permanecerá suspendido* hasta que se emita la certificación internacional y se implementen de manera plena las observaciones técnicas correspondientes.

En materia de atención a víctimas, señaló que a partir del lunes 2 de febrero autoridades de la *Fiscalía General de la República (FGR), la **Secretaría de Gobernación (Segob)* y la *Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)* iniciarán *visitas directas a las personas afectadas y a sus familias*, quienes podrán optar por aceptar la reparación integral del daño por parte de la aseguradora, para posteriormente definir montos y apoyos conforme a los criterios de la fiscalía.

La presidenta subrayó que *la reparación no se limitará a una compensación económica, sino que incluirá **apoyos en materia de vivienda, becas educativas, atención escolar y acompañamiento integral*, de acuerdo con las necesidades de cada familia.

“No solamente es un monto económico; tiene que ver también con vivienda, becas para los hijos, escuela, en fin, todo lo que requiera la familia”.

Indicó que *una persona servidora pública fue asignada a cada familia con pacientes hospitalizados, y confirmó que **una persona permanece internada* en el Hospital General “20 de Noviembre” del ISSSTE, recibiendo seguimiento médico y apoyo institucional.

Asimismo, informó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) realiza su propio análisis técnico y ya entregó información a la FGR, por lo que deberá presentar *un reporte integral sobre la operación del Tren Interoceánico, incluyendo la evaluación de posibles factores como **exceso de velocidad*.

Por su parte, se dio a conocer que *el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec aceptó llevar a cabo la reparación a las víctimas, y que **las 225 personas que viajaban en el tren el día del incidente* serán atendidas mediante mecanismos de solución de controversias, *sin trámites burocráticos*, directamente en sus domicilios, conforme al grado de afectación personal y patrimonial.

Finalmente, la presidenta reiteró el respaldo del gobierno federal a las familias afectadas y expresó su solidaridad con quienes perdieron a un ser querido a causa del accidente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.