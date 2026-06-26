Inaugura Sheinbaum Museo Textil para fortalecer el bienestar de artesanas y artesanos

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El nuevo recinto se suma a la red cultural que recibió más de 57.4 millones de visitantes entre 2024 y 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un espacio dedicado a preservar, difundir y promover el patrimonio textil del país, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento y las condiciones de bienestar de las personas dedicadas a la elaboración de artesanías tradicionales.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que el museo busca visibilizar la diversidad de textiles elaborados por comunidades indígenas y afromexicanas, tanto aquellos con origen prehispánico como los desarrollados posteriormente mediante la incorporación de nuevas técnicas.

“El objetivo no es solo que puedan tener una exposición, que se vendan, que se reconozcan, sino que quienes lo elaboran vivan con bienestar por su trabajo”.

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Sheinbaum señaló que el recinto contribuirá a difundir la riqueza cultural del país y complementará la estrategia de promoción de las artesanías mexicanas a través de la marca Original, además de albergar exposiciones permanentes y temporales vinculadas con comunidades vivas.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que los museos y zonas arqueológicas del país registraron 57 millones 475 mil 583 visitantes entre 2024 y 2026, cifra que representa un crecimiento de 18 por ciento respecto al periodo anterior.

El nuevo museo se ubica frente al Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y abrirá al público de martes a domingo, de las 10:00 a las 18:00 horas. El inmueble cuenta con 12 salas dedicadas al patrimonio textil, espacios para exposiciones temporales, foros, actividades familiares y programas de capacitación.

“Cada una de las comunidades y pueblos en su gran mayoría tienen textiles (…) y lo que queremos es que todas ellas sean mostradas en el museo”.

Como parte de las actividades culturales vinculadas con el Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Cultura anunció la apertura de exposiciones temáticas en recintos como el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de Arte, el Museo Tamayo y el Palacio de Bellas Artes, además de recorridos especiales, experiencias al amanecer y atardecer y visitas guiadas en diversas zonas arqueológicas del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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