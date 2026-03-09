Inaugura Sheinbaum hospital oncológico para mujeres en la Ciudad de México

Publicidad - LB2 -

Nuevo centro del IMSS Bienestar atenderá a 500 mil mujeres al año con modelo integral contra el cáncer de mama.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México del IMSS Bienestar, un centro especializado que brindará atención gratuita a alrededor de 500 mil mujeres al año mediante un modelo integral para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

El nuevo hospital se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero y cuenta con una inversión total de 221 millones de pesos, de los cuales 108 millones se destinaron a obra y 113 millones a equipamiento.

“El objetivo de este modelo, que lo vamos a replicar en todas las entidades del país, es que se reducen los tiempos de atención y con ello evidentemente se salvan vidas”, señaló la mandataria tras recorrer las instalaciones.

El nosocomio implementará el Modelo de Atención Integral de Cáncer de Mama, que contempla prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento para las pacientes, con el objetivo de mejorar la atención y reducir los tiempos de respuesta médica.

Entre sus innovaciones, el hospital contará con mastógrafos con interpretación mediante inteligencia artificial, quirófanos especializados y áreas de quimioterapia, además de tecnología para realizar biopsias inmediatas cuando se detecten posibles lesiones malignas.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que el modelo de atención establece tiempos específicos para cada etapa del proceso médico, con la meta de iniciar el tratamiento en un máximo de 30 días después de la primera consulta.

El hospital dispone de 22 camas de hospitalización, 20 sillones para quimioterapia y dos quirófanos especializados en cirugía oncológica, además de servicios complementarios como psicología especializada, cuidados paliativos, clínica del dolor, tanatología y acompañamiento familiar.

También incorpora un Centro de Innovación de Inteligencia Artificial para el análisis de imágenes médicas, laboratorio de patología robotizado, expediente clínico electrónico universal y servicios de telesalud para consultas remotas.

La presidenta anunció que el objetivo del Gobierno de México es replicar este modelo de atención oncológica en todas las entidades del país, con el propósito de fortalecer la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer en mujeres.

