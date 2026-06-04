Impulsa Sheinbaum construcción y rehabilitación de más de 4 mil canchas rumbo al Mundial 2026

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El Gobierno de México busca que el impacto social del torneo fortalezca la práctica deportiva y la participación comunitaria en todo el país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los avances del programa Mundial Social 2026, estrategia con la que el Gobierno de México busca aprovechar la celebración de la Copa Mundial de la FIFA para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol, mediante la construcción y rehabilitación de espacios públicos en todo el país.

De acuerdo con la mandataria, el proyecto contempla la creación y recuperación de 4 mil 208 canchas deportivas, cuya ubicación podrá consultarse a través de la plataforma oficial habilitada para el programa.

“Nos interesa mucho que el Mundial no solamente sean los partidos que va a haber en México y ya se vaya, sino aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol, desde los lugares más alejados hasta las grandes ciudades”.

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La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó que además de las acciones deportivas, se han acelerado procesos relacionados con migración, seguridad, protección al consumidor y promoción cultural para la recepción de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.

Entre las acciones del programa también se contempla la elaboración de miles de murales comunitarios, la organización de torneos escolares y comunitarios, actividades de promoción de la salud, competencias deportivas incluyentes y proyectos de innovación tecnológica vinculados al futbol.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reportó que de las mil 200 canchas a su cargo, 799 corresponden a nuevas construcciones y 401 a espacios rehabilitados, con entregas programadas durante las próximas semanas.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública informó que más de 1.13 millones de estudiantes participaron en el Mundial Escolar, considerado el torneo de futbol estudiantil más grande realizado en el país, con la participación de alumnos de educación básica, media superior y superior.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) reportó la participación de más de 59 mil atletas en la Copa Conade, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolló torneos dirigidos a mujeres, personas adultas mayores y jóvenes con síndrome de Down.

“Y que las actividades sociales que hemos hecho alrededor del futbol se queden. Y que las niñas y los niños desde distintos lugares del país sean las canteras de los equipos de futbol profesionales y de la Selección”.

El Gobierno de México informó además que se realizan acciones en materia turística, cultural, tecnológica y de protección al consumidor para aprovechar la realización del Mundial 2026 como una plataforma de promoción internacional y desarrollo comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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