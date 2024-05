Gobierno ecuatoriano busca restablecer comunicación con México tras ruptura diplomática

Publicidad - LB2 -

La canciller ecuatoriana busca restablecer la comunicación con México tras la ruptura diplomática por la incursión policial en embajada.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, informó a la agencia de noticias The Associated Press (AP) que el gobierno de Ecuador está interesado en restablecer la comunicación con las autoridades de México y buscar una solución a la ruptura diplomática que se dio tras el uso inusual de la fuerza en la embajada mexicana. Ecuador ha aceptado la petición de México de contar con un tercer país como canal de comunicación diplomática, aunque no reveló cuál será esa nación intermediaria.

Por su parte, Alicia Bárcena, la canciller mexicana, mencionó en una entrevista radial que es muy probable que el tercer país sea Suiza. Sin embargo, Sommerfeld ha dejado claro que el único punto no negociable para Ecuador es la liberación de Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriano, quien fue sacado con violencia de la embajada mexicana en Quito, donde se había refugiado tras recibir asilo político.

El gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha condicionado cualquier acercamiento con Ecuador a la excarcelación de Glas, quien se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad en Guayaquil. A pesar de esta situación, el comercio entre ambos países continúa y se mantiene la atención a los ciudadanos de ambas naciones, facilitada por otras embajadas y organismos internacionales.

Sin embargo, la aerolínea Aeroméxico anunció recientemente la suspensión de sus operaciones en Ecuador durante el segundo semestre de este año, debido a la baja ocupación en la ruta Quito-Ciudad de México. La aerolínea evaluará la continuidad de sus servicios a partir de diciembre de 2024, lo que ha generado preocupación en los viajeros que utilizan esta ruta de manera frecuente.

