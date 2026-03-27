Espera FGR deportación de esposa de César Duarte para ejecutar orden de captura

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Bertha Gómez Fong fue detenida en Texas y enfrenta posible deportación; autoridades de Chihuahua mantienen orden de aprehensión vigente.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se mantiene atenta al proceso de deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con el objetivo de que autoridades estatales ejecuten la orden de aprehensión vigente en su contra desde 2020.

La dependencia federal precisó que la detención de Gómez Fong, ocurrida el pasado 25 de marzo en El Paso, Texas, fue realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por cuestiones migratorias, y no derivó de una solicitud directa de la FGR.

La FGR aclaró que no cuenta con investigaciones abiertas en su contra a nivel federal.

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No obstante, señaló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene indagatorias relacionadas con su presunta participación en el desvío de recursos públicos durante la administración estatal encabezada por Duarte Jáquez entre 2010 y 2016.

Desde 2020, un juez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Morelos, en la ciudad de Chihuahua, giró una orden de aprehensión en su contra, lo que derivó en la promoción de un amparo ante un juzgado federal en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, la ex primera dama fue detenida al no poder acreditar su estancia legal en Estados Unidos, situación que abrió un proceso migratorio que podría derivar en su deportación hacia México.

La FGR indicó que realizará las gestiones necesarias para que la detenida sea entregada a las autoridades que la requieren en Chihuahua.

El caso ocurre en un contexto en el que continúan los procesos judiciales contra César Duarte, quien permanece recluido en el penal del Altiplano desde diciembre de 2025, acusado de lavado de dinero por 76 millones de pesos.

Las autoridades estatales de Chihuahua se mantienen a la espera de la posible repatriación de Gómez Fong para avanzar en el cumplimiento de la orden judicial pendiente, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración estatal.

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