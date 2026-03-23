Entrega Sheinbaum concesiones de agua a municipios de Baja California

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Títulos garantizan abasto hídrico por 30 años y eliminan intermediarios.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, en Baja California, como parte de la implementación de la nueva Ley Nacional de Aguas.

El acto se realizó mediante enlace desde Palacio Nacional, en el marco del Día Mundial del Agua, y representa la primera ocasión en que estos municipios reciben directamente los derechos de explotación del recurso hídrico, sin intermediarios.

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De acuerdo con el Gobierno federal, esta medida permitirá que los municipios dejen de pagar a terceros por el suministro de agua, práctica que se mantenía desde hace años mediante esquemas de transmisión de derechos.

“Nuestro objetivo es que no haya privilegios… la nueva Ley de Aguas tuvo como razón principal acabar con los privilegios en la transmisión de derechos del agua”

La mandataria explicó que anteriormente los municipios adquirían el recurso a un distrito de riego que, pese a tener fines agrícolas, comercializaba el agua, generando costos para las administraciones locales.

Con la nueva legislación, se busca eliminar el mercado de compraventa de derechos de agua entre particulares, evitar el acaparamiento y garantizar un uso más equitativo del recurso, especialmente para comunidades y gobiernos locales.

Autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detallaron que esta entrega asegura el abasto de agua para los próximos 30 años en los cinco municipios beneficiados, además de fortalecer la planeación hídrica en la región.

Asimismo, se informó que las reformas han permitido incrementar la recaudación y regularizar miles de trámites e inspecciones, con el objetivo de ordenar el uso del agua y combatir prácticas ilegales.

El Gobierno federal señaló que esta acción forma parte de una política orientada a recuperar el control público del recurso hídrico y garantizar su acceso como un derecho, particularmente en zonas con alta demanda como Baja California.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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