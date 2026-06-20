Entrega Claudia Sheinbaum tarjetas de Beca Rita Cetina para útiles y uniformes

Publicidad - LB2 -

El apoyo llegará a 9 millones de estudiantes de primaria de escuelas públicas en el país a partir de agosto.

Tijuana, B.C. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Tijuana la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, apoyo que beneficiará a 9 millones de niñas y niños de primaria en escuelas públicas del país.

La mandataria federal informó que los recursos serán depositados a partir de agosto a través del Banco del Bienestar, con el objetivo de apoyar a las familias en los gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

- Publicidad - HP1

“Esta beca es para que todas y todos los niños lleguen lo más parejo a la escuela posible”.

Sheinbaum señaló que el programa busca reducir desigualdades entre estudiantes, especialmente durante el regreso a clases, cuando las familias deben adquirir uniformes, útiles, zapatos y otros insumos escolares.

La presidenta recordó que el Gobierno de México mantiene apoyos educativos en distintos niveles, entre ellos la Beca Rita Cetina para secundaria, la Beca Benito Juárez para preparatoria y el avance de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior.

En Baja California, a partir de agosto se sumarán 291 mil 36 alumnas y alumnos de primaria a este apoyo para uniformes y útiles escolares.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que más de medio millón de estudiantes en Baja California recibirán alguna beca del Gobierno de México, como parte de la estrategia nacional de apoyo a la educación pública.

Durante el evento también se promovió el programa Vive saludable, vive feliz, enfocado en orientación nutricional, atención dental y entrega de lentes gratuitos para estudiantes.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agradeció la ampliación del apoyo a nivel primaria y destacó que con ello se fortalece la cobertura de becas en educación básica.

La entrega de tarjetas forma parte de la estrategia federal para ampliar los apoyos directos a estudiantes y familias, con énfasis en la permanencia escolar y la igualdad de condiciones dentro del sistema educativo público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.