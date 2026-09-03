Endurece UIF estrategia contra finanzas de los cárteles

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La unidad busca pasar del bloqueo de cuentas aisladas a golpear redes económicas completas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Unidad de Inteligencia Financiera endureció su estrategia contra los cárteles al plantear un modelo enfocado en identificar y afectar las estructuras económicas que permiten operar a las organizaciones criminales.

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo que el combate financiero ya no puede limitarse al bloqueo de cuentas individuales, sino que debe seguir el dinero hasta ubicar redes de empresas, prestanombres, operadores, intermediarios y mecanismos usados para mover recursos ilícitos.

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La estrategia busca reducir la capacidad operativa de los grupos criminales al cortarles fuentes de financiamiento, canales de dispersión y acceso al sistema financiero formal.

De acuerdo con el planteamiento de la unidad, el objetivo es conectar información bancaria, fiscal, patrimonial y de inteligencia para reconstruir la ruta completa del dinero vinculado a delitos como tráfico de drogas, extorsión, huachicol, contrabando y lavado de dinero.

El enfoque también requiere cooperación con bancos, autoridades fiscales, fiscalías, agencias de seguridad y gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos, debido a que las estructuras financieras del crimen suelen operar en ambos lados de la frontera.

La UIF ha reportado miles de cuentas inmovilizadas durante la actual administración y sostiene que una parte importante de esos aseguramientos está relacionada con organizaciones criminales. Sin embargo, el reto será convertir esos bloqueos en investigaciones sólidas, judicialización y sentencias.

El caso tiene relevancia para estados fronterizos como Chihuahua, donde las rutas de tráfico, el cruce de dinero, el comercio formal y las operaciones ilícitas pueden mezclarse mediante empresas fachada, efectivo, transferencias, bienes raíces o combustible.

El cambio de enfoque confirma que la seguridad pública no se juega sólo en detenciones o decomisos. También se define en la capacidad del Estado para impedir que el crimen compre armas, pague nóminas, corrompa funcionarios, lave ganancias y sostenga redes de operación.