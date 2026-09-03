Avanza JMAS en desvío de colector para puente Las Torres-Talamás Camandari

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Los trabajos contemplan instalar 980 metros de tubería para liberar el área donde se construirá el paso a desnivel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene los trabajos de desviación de una línea general del colector de drenaje sanitario sobre la calle Playa del Conchal, como parte de las obras vinculadas a la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari.

El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 980 metros lineales de tubería, a una profundidad cercana a los 2.5 metros, con el objetivo de liberar el área donde se desarrollará la infraestructura vial.

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El ingeniero Isidro Morales, de la Dirección Técnica de la JMAS, informó que actualmente se trabaja en el desvío de la línea de descarga del colector, en un tramo ubicado sobre Playa del Conchal, a espaldas de un establecimiento comercial y frente a planteles educativos del sector.

“Estamos con los trabajos de desvío del colector para liberar el acceso por la avenida De las Torres para que se pueda construir el paso a desnivel Torres-Talamás Camandari”, explicó Morales.

De acuerdo con la JMAS, se prevé concluir durante el fin de semana las labores en la calle Playa del Conchal, para posteriormente iniciar una nueva etapa de intervención sobre la calle Yepómera.

La etapa final de los trabajos está programada para concluir durante la primera semana de octubre, antes de realizar una perforación direccional que permitirá conectar la línea con el lado norte de la calle Yepómera.

Con esa conexión se modificará el sentido del flujo del alcantarillado sanitario, como parte de las adecuaciones necesarias para hacer compatible la red hidráulica con la construcción del paso a desnivel.

Morales señaló que la descentralizada mantiene comunicación con directivos de planteles educativos ubicados en la zona, entre ellos jardín de niños, primaria, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y el Colegio de Bachilleres, para informar sobre rutas alternas y tiempos estimados de obra.

“Se les ha explicado las rutas de desvío y el tiempo de duración. Seguimos avanzando”, mencionó.

Para ejecutar los trabajos, personal de la JMAS utiliza maquinaria especializada, entre ella retroexcavadoras, camiones de volteo, minicargadores, equipos de compactación y cuadrillas operativas.

La dependencia informó que en la zona se mantiene señalización horizontal y vertical para indicar rutas, áreas de precaución y espacios de circulación, con el propósito de brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

La JMAS pidió paciencia a vecinos, estudiantes y usuarios que transitan por el sector, al señalar que los trabajos se realizan para concluir en el menor tiempo posible y dejar la vialidad en condiciones adecuadas.

El puente Paso Las Torres-Talamás Camandari forma parte de las obras orientadas a mejorar la movilidad en uno de los cruces con mayor tránsito de Ciudad Juárez, así como a reducir tiempos de traslado para quienes circulan diariamente por la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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