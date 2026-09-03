Modifica Juárez hábitos de cruce ante ofensiva de EU contra turismo de maternidad

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Washington reporta más de 600 visas revocadas y amplía investigaciones; en Juárez cambian algunos patrones de cruce, aunque no se acredita una relación directa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El endurecimiento de las medidas de Estados Unidos contra el llamado turismo de maternidad comenzó a generar preocupación entre familias fronterizas de Ciudad Juárez, mientras el Gobierno estadounidense amplió su estrategia para identificar a extranjeros que habrían viajado con visa de turista con el propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

El Departamento de Estado creó un grupo de trabajo especializado para revisar solicitudes consulares, historiales migratorios, viajes anteriores, pagos, hospitales utilizados y posibles intermediarios relacionados con este tipo de prácticas. Las autoridades estadounidenses informaron que más de 600 visas han sido revocadas como parte de las acciones emprendidas.

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La estrategia no se limita a mujeres actualmente embarazadas. Las autoridades pueden revisar viajes anteriores y determinar si una persona ocultó durante el trámite de visa o al ingresar al país que el objetivo principal de su viaje era dar a luz en Estados Unidos.

Las investigaciones también alcanzan a empresas e intermediarios que ofrecen paquetes para organizar partos en territorio estadounidense, algunos de los cuales incluyen alojamiento, médicos, hospitales, transporte, asesoría para entrevistas consulares y recomendaciones sobre la manera de ingresar al país.

En Ciudad Juárez, el temor a perder la visa ha coincidido con cambios en los patrones de utilización de los puentes internacionales, de acuerdo con registros del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

En el puente Paso del Norte, el número de vehículos regulares disminuyó aproximadamente 13 por ciento durante agosto respecto del promedio diario observado entre enero y junio, mientras el movimiento peatonal permaneció prácticamente sin cambios.

En Zaragoza ocurrió un comportamiento diferente: los cruces peatonales aumentaron 6 por ciento y los vehículos alrededor de 11 por ciento, por lo que los datos no muestran una tendencia uniforme que permita concluir que los usuarios estén abandonando el automóvil para cruzar caminando.

El propio Fideicomiso ha advertido que esas variaciones no pueden atribuirse exclusivamente a las nuevas políticas migratorias estadounidenses, debido a que el comportamiento cambia dependiendo del puente y existen otros factores que pueden modificar los aforos.

La preocupación se concentra especialmente entre familias que mantienen actividades cotidianas en ambos lados de la frontera y entre personas que tuvieron hijos en Estados Unidos mientras contaban con visa de turista.

La política estadounidense tampoco significa que toda mujer que haya dado a luz en Estados Unidos perderá automáticamente su visa. Las autoridades buscan determinar si existió ocultamiento o falsedad respecto del propósito del viaje, particularmente cuando el ingreso se realizó con una visa de no inmigrante.

El Gobierno estadounidense también está investigando pagos hospitalarios, transferencias internacionales y empresas dedicadas a organizar este tipo de viajes. Algunos paquetes documentados en Estados Unidos han tenido costos de entre 20 mil y 100 mil dólares.

La ofensiva federal se produce paralelamente a la disputa jurídica sobre la ciudadanía por nacimiento. Los hijos nacidos en territorio estadounidense continúan siendo reconocidos como ciudadanos mientras los tribunales resuelven los intentos de la administración de Donald Trump por modificar los alcances de ese derecho constitucional.

Para una ciudad fronteriza como Juárez, el efecto inmediato se refleja principalmente en la incertidumbre de familias que dependen de la visa para trabajar, estudiar, realizar compras o mantener vínculos familiares en El Paso, aunque hasta ahora no existe evidencia suficiente para atribuir los cambios generales en los cruces exclusivamente al temor de cancelaciones.